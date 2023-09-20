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ТАСС

Нидерланды и Дания профинансируют чешскую военную помощь Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Замглавы Минобороны Чехии Даниэл Блажковец ожидает, что сотрудничество с Нидерландами и Данией даст значительный импульс экономике республики и обеспечит создание новых рабочих мест

ПРАГА, 19 сентября. /ТАСС/. Нидерланды и Дания будут участвовать в финансировании чешской военной помощи Украине. Соответствующий документ был подписан на полях переговоров Консультативной группы по обороне Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии, передает информационное агентство CTK.

Свои подписи под документом поставили заместитель министра обороны республики Даниэл Блажковец и представители обоих королевств.

"Конкретно речь пойдет о поставках танков, гаубиц, стрелкового оружия, БМП, элементов ПВО и средств ведения электронного боя, а также боеприпасов, производимых компаниями нашей оборонной промышленности", - привело агентство слова чешского замминистра.

Первым из проектов станет передача в дар Украине 15 модернизированных танков T-72EA. Они, согласно агентству, поступят туда в ближайшее время. Остальные проекты будут реализовываться в течение предстоящих месяцев текущего года и в 2024 году.

"Соглашение [с Нидерландами и Данией] является гигантским подспорьем для дальнейшего развития чешской оборонной промышленности и, в целом, для безопасности Чехии. Продукция чешских производителей оружия, благодаря соглашению, станет более конкурентоспособной на мировом рынке", - сказал замминистр. Он ожидает, что сотрудничество с Нидерландами и Данией даст значительный импульс чешской экономике и обеспечит в республике создание новых рабочих мест.

Чехия реализовала ранее проекты поставки военной помощи Украине совместно с США и Нидерландами. Вооруженным силам Украины так были переданы 45 модернизированных танков T-72, проинформировало агентство. 

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Страны
Германия
Дания
Нидерланды
США
Украина
Чехия
Продукция
Т-72
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