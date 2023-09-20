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ТАСС

Генеральным директором "Главкосмоса" назначили Илью Тарасенко

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Илья Тарасенко
Илья Тарасенко.
Источник изображения: militarynews.ru

С 19 сентября он приступил к исполнению своих обязанностей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Совет директоров АО "Главкосмос" (входит в Роскосмос) избрал Илью Тарасенко генеральным директором компании, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Совет директоров АО "Главкосмос" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") избрал Тарасенко Илью Сергеевича генеральным директором этой компании. С 19 сентября 2023 года он приступил к исполнению своих обязанностей", - заявили в Роскосмосе.

В организации отметили, что Тарасенко является опытным руководителем. "В сферу его компетенций входят как управление внешнеэкономическими процессами, так и работа с зарубежными заказчиками, что соответствует стоящим перед "Главкосмосом" задачам", - уточнили в пресс-службе госкорпорации.

С сентября 2016 года Тарасенко также является генеральным директором РСК "МиГ". Под его руководством налажено серийное производство истребителя МиГ-35, корпорация "МиГ" вошла в кооперацию по производству регионального самолета Ил-114-300, реализовано несколько перспективных проектов, проведено техническое перевооружение производственных площадок в Луховицах, Нижнем Новгороде и Калязине.

Тарасенко также занимает должность заместителя генерального директора ПАО "ОАК" в 2018-2020 годы, отвечая за военно-техническое сотрудничество, включая маркетинг, продажу и сопровождение поставок и послепродажное обслуживание военной авиатехники ОАК за рубежом.

В новость внесена правка (15:20 мск) - передается с исправлением в последнем абзаце, верно - в 2018-2020 годы. 

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Продукция
Ил-114
Ил-114-300
МиГ-35
Компании
ОАК
Роскосмос
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