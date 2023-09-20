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ТАСС

Венгрия проведет крупные военные учения в связи с конфликтом на Украине

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Танки Leopard 2A4 на пути из Германии в Венгрию
Танки Leopard 2A4 на пути из Германии в Венгрию.
Источник изображения: defence-blog.com

Они пройдут в ноябре

БУДАПЕШТ, 19 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Венгрии проведут в ноябре крупнейшие за последние несколько лет учения, необходимость которых вызвана конфликтом на территории соседней Украины. Как сообщил в интервью газете Magyar Nemzet начальник венгерского Генерального штаба генерал Габор Бёрёнди, они состоятся одновременно в восьми районах страны.

"Изменения в области безопасности в Венгрии заставили нас по-новому взглянуть на ситуацию", - отметил он. По словам Бёрёнди, после начала военных действий на Украине "армию, привыкшую к мирной жизни, пришлось встряхнуть: необходимо было скорректировать ее подготовку и повысить боеготовность, чтобы обеспечить наличие хорошо оснащенных и способных к быстрому реагированию сил обороны". В то же время он подчеркнул, что в отношении украинского конфликта "Венгрия выступает на стороне мира".

Генерал рассказал, что в ходе двух предыдущих учений "состоялась проверка боеготовности и возможностей быстрого реагирования солдат и подразделений". По их итогам были определены "точки, где необходимо вмешательство", добавил он.

"В ноябре мы проведем гораздо более масштабные учения, в ходе которых не только осуществим военные маневры в восьми населенных пунктах страны, но и оценим возможности сотрудничества венгерских сил обороны и гражданской администрации", - сообщил Бёрёнди. Он уточнил, что последний раз венгерские вооруженные силы осуществляли столь масштабные действия в 2015 году, когда их пришлось срочно стягивать к границам с Австрией, Румынией и Сербией в связи с миграционным кризисом в Евросоюзе. 

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Австрия
Венгрия
Румыния
Сербия
Украина
Проекты
Военные учения
Евросоюз
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