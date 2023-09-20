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ТАСС

Президент Ирана выразил готовность выступить посредником в конфликте на Украине

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Президент Ирана Эбрахим Раиси
Президент Ирана Эбрахим Раиси.
Источник изображения: AP Photo/ Craig Ruttle

Эбрахим Раиси отметил, что конфликтная ситуация продолжается за счет американских налогоплательщиков

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил о готовности своего государства выступить в роли посредника в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе встречи с американскими специалистами в области внешней политики и журналистами в Нью-Йорке.

"Мы против войны [на Украине] и готовы выступить посредниками, чтобы положить ей конец. - приводит его слова агентство ISNA. - Однако война продолжается за счет американских налогоплательщиков, чьи деньги идут в карманы хозяев оружейных предприятий. <...> Мы рекомендуем властям США прекратить военные действия, ведь за последние 250 лет американцы не находились в состоянии вооруженного конфликта только 20". Лидер иранского кабмина также в очередной раз опроверг информацию о поставках иранского оружия в РФ.

Ранее Иран неоднократно заявлял на официальном уровне, что он выступает против военного решения конфликта на Украине. Так, 7 августа об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи, который также отметил, что Тегеран уже приложил много усилий, чтобы положить конец военным действиям. Ранее в тот же день министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подчеркнул, что исламская республика не поставляет РФ оружие и беспилотники. "Именно поставки оружия Европой и Америкой приводят к дальнейшим разрушениям и бойне", - добавил он тогда.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их применения на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения вбросом и подчеркивал, что российская армия использует летательные аппараты исключительно отечественного производства. В ноябре 2022 года глава МИД Ирана заявил, что республика поставляла беспилотники в РФ, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине. 

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