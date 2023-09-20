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ТАСС

МИД РФ возложил ответственность на Украину и Запад за экологические последствия конфликта

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, ВСУ применяют западные образцы вооружений неизбирательного действия

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Украина и страны Запада понесут ответственность за экологические последствия от применения западных боеприпасов после завершения конфликта. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Следствием применения Вооруженными силами Украины образцов вооружений неизбирательного действия, в частности американских кассетных боеприпасов, стало масштабное уничтожение экосистемы. <…> Мы исходим из того, что Украина и ее пособники из числа государств - поставщиков соответствующего оружия будут нести ответственность за возмещение ущерба окружающей среде и восстановление экологии на бывших украинских территориях после завершения конфликта", - указала дипломат.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что массовое использование Украиной устаревших морских мин вызвало загрязнение обширной акватории Черного моря опасными веществами. Дрейфующие украинские боеприпасы обнаружены на всем протяжении прибрежной линии западной части Черного моря от Болгарии до Турции, заметила Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что поставки Украине новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, боеприпасов с обедненным ураном, не изменят ситуацию на фронте и ведут лишь к затягиванию конфликта. Он напомнил, что "совсем недавно администрация США считала, что использование кассетных боеприпасов - это военное преступление, они публично об этом сказали". Теперь Соединенные Штаты сами поставляют кассетные боеприпасы в зону боевых действий на Украине, указал Путин.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение США поставить Украине снаряды с обедненным ураном "очень плохими новостями" и напомнил, что применение их аналогов силами НАТО в Югославии имело "весьма печальные последствия, зафиксированные даже международными организациями", в том числе рост страдающих онкологией. 

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