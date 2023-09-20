NYT: Зеленский осознал, что не нужно критиковать западных политиков

Зеленский сменил подход в своих требованиях предоставить Украине помощь, пишет NYT. Теперь он настойчиво благодарит Запад за поддержку. Похоже, он понял, на что ему намекали политики во время саммита НАТО в Вильнюсе, отмечает автор статьи.

Эндрю Крамер

Второй визит украинского руководителя в Америку пройдет в весьма деликатный с точки зрения дипломатии момент. Ему придется совершать дипломатические маневры и выражать благодарность Западу за поддержку.

Во время первой после начала российской военной операции поездки президента Владимира Зеленского в США его встречали как героя. Еще бы – визит состоялся сразу после двух проведенных друг за другом наступлений, которые показали Западу силу Украины. В декабре прошлого года Зеленский выступил на совместном заседании конгресса, подчеркнув успехи и призвав продолжать оказание помощи.

Второй визит Зеленского, начинающийся во вторник, станет более деликатной политической миссией. Пройдет он в условиях усиливающихся сомнений относительно целесообразности предоставления помощи Украине, которые выражают некоторые республиканские конгрессмены, а также на фоне медлительного и весьма неубедительного контрнаступления, на которое многие возлагали большие надежды.

Зеленский будет присутствовать на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ожидается, что он вновь попытается завоевать поддержку развивающихся стран, которые колеблются или склоняются в сторону России. Затем он отправится в Вашингтон на встречу с лидерами конгресса и посетит Белый дом.

Украинский президент сегодня занимает более сбалансированную позицию. Он по-прежнему неустанно ратует за военную помощь украинской армии, но, озвучивая свои просьбы, выражает благодарность Западу за то, что он уже предоставил.

Зеленский сменил тональность и подход после критики в его адрес по поводу того, что он отчитывает союзников и проявляет неблагодарность, требуя от них новых поставок оружия.

На июльском саммите НАТО Бен Уоллес (Ben Wallace), занимавший тогда пост министра обороны Великобритании, сказал: "Нравится это вам или нет, но люди хотят видеть чуть больше благодарности". По его собственным словам, он посоветовал Украине переманивать на свою сторону тех, кто скептически относится к помощи.

На том же саммите в литовском Вильнюсе советник по национальной безопасности из администрации Байдена Джейк Салливан сказал, что "американский народ заслуживает определенную благодарность" за поставки боеприпасов, систем ПВО, бронетехники и оборудования для разминирования.

Похоже, Зеленский понял намек.

"Большое спасибо", – без устали повторял он в своем кратком выступлении во время визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев в этом месяце. Слово "спасибо" Зеленский произнес восемь раз.

"Мы по-настоящему благодарны. Мы очень благодарны", – сказал он.

В декабре прошлого года Зеленский прибыл в Вашингтон спустя несколько недель после того, как ВСУ вытеснили российские войска из единственного занятого ими в ходе военной операции областного центра Херсона. (Представленная информация не соответствует действительности. По сообщению Минобороны РФ, всесторонне оценив сложившуюся в районе Херсона операцию, командование российских сил приняло решение занять оборону по левому берегу реки Днепр, чтобы сохранить жизни военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск – прим. ИноСМИ.)

В то время украинские войска стойко обороняли Артемовск от наступавших русских. (В мае русские все же взяли этот город.) Выступая в конгрессе – тогда его наградили бурной овацией, – Зеленский передал Нэнси Пелоси и вице-президенту Камале Харрис украинский флаг с подписями солдат, сражавшихся в Артемовске.

В то время уже велась подготовка к военной операции, начавшейся в июне на юге Украины после месячной задержки, вызванной ожиданием поставок американского и европейского оружия, в том числе, танков и бронемашин. Зеленский пожаловался, что из-за этого простоя Россия получила запас времени, чтобы окопаться и создать обширные минные поля – это и позволило ей сорвать быстрое продвижение ВСУ.

Задержка наступления была вызвана и другими факторами, в том числе поздними весенними дождями, однако украинское правительство неизменно утверждало, что эффективность операции снизилась из-за нерешительности Запада, который колебался в вопросе отправки украинской армии более мощное и современное оружие.

Сейчас ВСУ завязли в изматывающих, жестоких и кровопролитных боях на двух главных направления наступления, продвигаясь по пахотным полям и захватывая крошечные села.

Военные аналитики пока еще не списали эту операцию со счетов, но даже Зеленский сказал, что она продвигается медленнее, чем ожидалось. В этом месяце ВСУ прорвали главную линию российской обороны у села Работино, а сейчас пытаются расширить прорыв, чтобы ввести туда танковые подразделения (по сообщению Минобороны РФ, Россия успешно отражает атаки ВСУ в районе Работино, изменений в тактическом положении российских войск нет – прим. ИноСМИ).

На Украине Зеленский сохраняет политическую популярность, хотя и он уже набил себе несколько шишек. Это связано с коррупцией в военкоматах и в сфере закупок, из-за которой был отправлен в отставку министр обороны. В понедельник на Украине уволили всех шестерых заместителей министра обороны. Это существенная кадровая перетряска для военного времени.

Военные действия длятся почти 19 месяцев. Огромное большинство украинцев по-прежнему злится на Россию за ввод войск и выступает против любого урегулирования, в результате которого президент Владимир Путин получит какие-то выгоды от своей операции.

Украина не только занимается лоббистской деятельностью в США и Европе, требуя дополнительной военной помощи. Она добивается дипломатической поддержки от развивающихся стран Африки и Латинской Америки, заявляя, что перебои с поставками зерна ведут к росту цен на продовольствие. А еще Зеленский хочет получить более значимую поддержку со стороны военных союзников, среди которых главное место занимают Соединенные Штаты.

Из общего объема прямых поставок оружия украинской армии на долю Америки приходится примерно треть. После начала российской военной операции конгресс утвердил военную помощь в размере примерно 43 миллиарда долларов.

Сейчас Белый дом направил в конгресс запрос на предоставление Украине дополнительной помощи на 24 миллиарда долларов. Вполне вероятно, что осенью этот запрос погрязнет в межпартийной борьбе за расходы. У Зеленского будет возможность сплотить демократов и республиканцев, доказав им необходимость продолжения военной помощи.

Визит Зеленского проходит в преддверии начала президентской избирательной кампании в Америке, ведь до выборов остается чуть больше года. Киевское руководство обеспокоено возможностью второго прихода администрации Трампа, при которой стремление помогать Украине может пойти на убыль.

Украинскому лидеру придется иначе выстраивать свой разговор в Вашингтоне, поскольку Соединенные Штаты входят в год выборов, сказал в интервью бывший советник Зеленского по политике США Игорь Новиков. Президент постарается "сохранить в повестке вопрос о военных действиях по существу, не допуская его превращения во внутриполитический пинг-понг, так как это вопрос жизни и смерти".

Украина превращается в острую внутриполитическую проблему в США и странах Европы. В этих условиях ей придется искать подходы к политикам, выступающим против расходов на Киев, сказал Новиков.

Украинские политики самых разных политических взглядов единодушно заявляют, что национальные интересы страны заключаются в том, чтобы обе американские партии по-прежнему поддерживали выделение военной помощи. Летом Зеленский встречался в Киеве с бывшим вице-президентом Майком Пенсом и регулярно принимал у себя членов конгресса от республиканцев.

В Вашингтоне Зеленский также намерен заявить, что интерес Америки заключается в защите европейских границ на Украине. Об этом рассказал один руководитель из президентского офиса. В противном случае военные действия могут расшириться, дестабилизировав Евросоюз, который является крупнейшим торговым партнером США.

Перед началом специальной военной операции Россия заявляла свои претензии на влияние в Восточной Европе и требовала, чтобы страны, принятые в НАТО после распада Советского Союза, вышли из состава альянса.

"Если Украина потерпит поражение, Путин осмелеет, а это чревато серьезнейшими военными и экономическими последствиями для США и рядовых американцев", – сказал побеседовавший с нашим изданием представитель президентского офиса, попросивший не называть его имени, поскольку он не уполномочен делать публичные заявления о визите Зеленского. "Мы повторим, что американцы никогда не должны воевать с русскими в Европе, и лучшая тому гарантия – это победа Украины", – заявил он.

Зеленский также намерен в ходе приватных бесед изложить планы Украины в этом вооруженном конфликте. Он хочет успокоить тех, кто говорит, что наступление может застопориться, превратившись в мелкие боестолкновения, которые уже происходят вдоль линии фронта. Украина добилась определенных успехов, нанеся серию ударов на большое расстояние по российским военно-морским и авиационным базам. В этом месяце она повредила десантный корабль и подводную лодку в портовом городе Севастополе в Крыму.

Но ключевая цель при этом, заявил представитель офиса украинского президента, состоит в том, чтобы "выразить глубочайшую благодарность президенту, конгрессу и американскому народу".