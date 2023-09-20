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ЦАМТО

Республика Корея разработает улучшенную ракету для поражения укрепленных сооружений

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Логотип DAPA
Логотип Агентства программ оборонных закупок (DAPA).
Источник изображения: http://defense-update.com/

ЦАМТО, 19 сентября. Власти Республики Корея намерены направить около 290 млрд. вон (218 млн. долл.) на разработку улучшенной версии национальной ракеты для поражения укрепленных сооружений противника, которая позволит уничтожать подземные цели, сообщило Агентство программ оборонных закупок МНО РК (DAPA).

Как отмечает агентство Yonhap, проект реализуется в целях расширения возможностей ВС Республики Корея в области сдерживания ракетных и ядерных угроз со стороны КНДР.

По информации DAPA, пуск улучшенной корейской тактической ракеты KTSSM-2 (Korean Tactical Surface-to-Surface Missile-II) будет осуществляться с мобильной пусковой установки. Она повысит возможности ВС по нанесению высокоточных ударов по целям, укрытым внутри туннелей и бункеров.

Представитель DAPA заявил, что новая ракета предназначена в основном для поражения систем вооружения КНДР, расположенных под землей, таких как ракетно-артиллерийские системы большой дальности.

В 2010 году береговая артиллерия КНДР обстреляла южнокорейский остров Енпхендо недалеко от западной морской границы. Данный обстрел побудил Республику Корея разработать ракетную систему KTSSM.

Как заявлено, новая ракета будет отличаться увеличенной дальностью полета и проникающей способность по сравнению с имеющейся системой, дальность стрельбы которой составляет до 180 км. DAPA не раскрыло характеристиках нового боеприпаса, но ожидается, что его дальность стрельбы превысит 300 км.

Управление проектом, который планируется реализовать до конца 2027 года, будет осуществлять государственное Агентство оборонных разработок (ADD), а работы будут осуществлять крупные южнокорейские оборонные компании.

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КНДР
Южная Корея
Компании
ADD
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Проекты
Ядерный щит
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