Несмотря на имеющиеся сложности, Польша усердно продвигает план возвращения так называемых исторических земель, пишет NDP. Это подтверждает активная милитаризация страны и выдвижение финансовых претензий к соседям – сначала к Германии, а теперь и к России. Добром для Варшавы это не кончится.

Марек Галась

Ситуация в Восточной Европе все больше обостряется. Этому немало посодействовала правящая партия "Право и справедливость" (ПиС). Правительство Дуды-Моравецкого продолжает разрушать имидж Польши, при этом их действия все больше напоминают подростка в пубертатном периоде, который обижается и скандалит, если ему не дают по первому же требованию всего, чего он пожелает. В результате были разрушены добрососедские отношения с Германией, Венгрией, Чехией и, конечно же, Россией.

Недавно общественное мнение было шокировано известием о создании специальной рабочей группы для оценки ущерба, нанесенного Польше Советским Союзом за время Второй мировой войны. Здесь нет ничего нового, подобные перлы от польских властей мы уже слышали, но здравый смысл обычно все же побеждал. Как ни странно, пыл польского правительства однажды охладила именно немецкий политик – Сара Вагенкнехт, заместитель председателя фракции Левых в Бундестаге: "Поляки! Вы забыли, кто выключил ваши печи в Освенциме? Или вам нужен кто-то, кто вам напомнит, как они работают? Иначе зачем бы вы заступались за украинских нацистов?", – эта фраза, произнесенная еще в 2015 году, сделала этого политика знаменитым и узнаваемым, и поставила польское правительство в неудобное положение.

Немецкие политики обвинили польские власти в том, что они переписывают историю, руководствуясь чудовищной ненавистью к России, тиражируемой западными и польскими пропагандистскими СМИ. Прошло всего 10 лет, изменилась геополитическая обстановка, и вот польское правительство требует репараций уже от Германии, которая когда-то считалась надежным союзником современной Польши. Специальная комиссия даже подсчитала точную сумму понесенного поляками от немцев ущерба.

И вот теперь, на фоне общей конфронтации с Россией, ПиС решила потребовать репарации от своих союзников времен Второй мировой войны. Момент выбран идеально – с момента окончания войны прошло почти 80 лет, история давно переписана, поколение, знавшее правду, почти исчезло, а простые избиратели узнают историю из новых переписанных русофобами учебников. Кто виноват в том, что происходит в Польше? И кому это выгодно? С какой целью переписывается история и разрушаются добрососедские отношения между странами?

Не вдаваясь в глобальные подробности, не упоминая о США как очевидном разжигателе почти всех мировых конфликтов, стоит отметить, что с момента окончания Второй мировой войны, после раздела Германии и после получения Польшей восточногерманских земель, кстати говоря, в качестве репараций, идея воссоздания Великой Речи Посполитой внедрялась в подсознание каждого последующего польского президента.

А что нужно для достижения этой цели? Нестабильная политическая ситуация и слабая власть в соседних странах, а также вооруженный конфликт вблизи польской границы с возможностью активации 5-й статьи договора НАТО, изоляция и ослабление России. А еще деньги, много денег, чтобы после изменения карты Восточной Европы никто не обиделся и так называемые демократические государства закрывали глаза на происходящие перемены.

Для реализации первого пункта требуется много времени, но, если использовать опыт США по разжиганию цветных революций, он вполне выполним. Программа дестабилизации была успешно обкатана в Югославии (2000 г.), Грузии (2003 г.), Кыргызстане (2005 г.), а самой успешной стала революция на Украине (2004 г.), за которой последовал так называемый Майдан (2014 г.). Ослабление политической власти налицо, экономическая и политическая зависимость от внешнего руководства тоже. Отлаженный революционный механизм дал сбой только в Белоруссии в 2020 году, несмотря на тщательную подготовку экстремистов и финансирование из польского бюджета. Этот факт больше не скрывается.

С Украиной все проще. Под чутким руководством США Украина неуклонно движется к финалу своего существования. Выйдя из орбиты влияния России и пройдя все круги цветных революций, переписав историю и прославив кровавые преступления Бандеры, Украина стала послушной марионеткой в умелых руках кукловодов из Белого дома. Раздуть всеобщую русофобию, а затем и военный конфликт между братскими народами было несложно, так что работа по изоляции и ослаблению России вступила в активную фазу реализации. Этот факт, кажется, порадовал банду Дуды-Моравецкого, поскольку он полностью соответствует перспективному плану возрождения Речи Посполитой. Чтобы как можно быстрее перейти к следующему пункту программы, была даже организована провокация с падением ракеты в польском Пшеводуве и гибелью для пущего эффекта мирных людей. Однако план провалился, поскольку США, как и все остальные члены НАТО, не были заинтересованы в прямой конфронтации с Россией, поэтому про статью 5 и не заикались, а позже выяснилось, что ракета вообще была украинской.

Следующим шагом стала полная милитаризация страны и переброска на восточные рубежи страны польских военных и иностранных контингентов войск. Явно агрессивная выходка со стороны польского правительства встретила довольно резкий ответ – сейчас на территории Белоруссии находится значительная группировка опытных бойцов ЧВК "Вагнер", что стало существенным препятствием для возможного возвращения территории Восточных Кресов.

Стоит отметить, что в последнее время польское правительство, несмотря на союзные проекты, все более конфронтационно ведет себя как с Украиной (зерновой вопрос), так и с Литвой (проблема польского языка и национального меньшинства). Не оттого ли обострилась риторика польской власти, что по замыслу Качиньского пришло время возвращать исторические земли?

Учитывая вышесказанное, становится понято, что ПиС, во-первых, не собирается уходить со своих лидерских позиций, то есть честных выборов ожидать не приходится, а во-вторых, план возвращения так называемых исторических земель, включая Восточные Кресы, несмотря на имеющиеся сложности, будет и дальше усердно педалироваться партией ПиС, что подтверждает продолжающаяся милитаризация страны и выдвижение финансовых претензий к ее соседям.

Чем закончится для нас такое отношение ПиС к нашему общему будущему, прогнозировать сложно. Одно можно сказать наверняка – над Польшей все уже смеются. За спиной наших политиков все чаще звучит фраза: "Если Польша решится восстановить Речь Посполитую обоих народов, будем ждать ее следующего раздела". Всем понятно, что амбициозные планы Дуды-Качиньского-Моравецкого ни к чему хорошему для Польши не приведут. Это очевидно для всех, кроме самой этой троицы.