Норвегия вышла в мировые лидеры по экспорту ЗРК малой дальности

ЦАМТО, 19 сентября. На мировом рынке средств ПВО малой дальности представлено большое количество конкурирующих систем и стран.

В частности, это мобильный ЗРК "Спайдер" на базе ракет класса "воздух-воздух" "Питон-5" (Израиль), FM-90 (Китай), VL MICA (Франция), IRIS-T SLS (Германия), Т38 "Стилет" (Беларусь), CAMM (Великобритания), NASAMS II (Норвегия), "Тор-М2"/"Панцирь-С1" (Россия) и др.

Поскольку количество ПУ в составе батареи (дивизиона) варьируется в зависимости от заказа той или иной страны, а также типа закупаемой системы, анализ рынка проведен по количеству поставленных или планируемых к поставке пусковых установок (боевых машин в составе комплексов).

По оценке ЦАМТО, в предстоящий 4-летний период (2023-2026 гг.) объем продаж новых пусковых установок (боевых машин) ЗРК малой дальности составит 252 ед. на сумму 8,444 млрд. долл. в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным намерениям и проводимым тендерам.

В прошедший 4-летний период (2019-2022 гг.) в мире было поставлено на экспорт или произведено по лицензии не менее 135 новых ПУ ЗУР данного типа на сумму 3,391 млрд. долл.

В целом в этот период было экспортировано 173 ПУ ЗУР на сумму 3,421 млрд. долл. При этом объем продаж новых ПУ ЗУР составил 78,03% от общего количества или 99,12% от стоимости общемировых поставок.

В предстоящий 4-летний период в этом сегменте мирового рынка ожидается достаточно существенный рост объемов продаж. На текущий момент в процентном выражении рост экспорта новых ПУ ЗУР в данном сегменте в 2023-2026 гг. по сравнению с 2019-2022 гг. оценивается в 86,66% в количественном выражении при одновременном увеличении экспорта на 149,01% – в стоимостном.

В 2019-2022 гг. средняя потребность в новых ПУ ЗУР малой дальности на международном рынке составила 34 ед. в год. В следующем периоде (по состоянию на текущий момент) ежегодный спрос увеличится до 63 ед.

По методике ЦАМТО, в категорию "новые" включены поставки новых ЗРК, лицензионные программы, а также поставки систем из состава ВС стран-экспортеров, модернизированных до уровня практически новых комплексов с продленным сроком эксплуатации, цена которых на момент поставки составляет более 50% от стоимости новой системы того же типа на тот же период времени. В анализе не учитываются ЗРК корабельного базирования.

Первое место с ЗРК NASAMS занимает Норвегия (147 ПУ ЗУР на сумму 6,064 млрд. долл.). В первый четырехлетний период (2019-2022 гг.) на экспорт было поставлено 29 ПУ на сумму 536,6 млн. долл., пакет заказов на период 2023-2026 гг. составляет 118 ПУ ЗУР на сумму 5,527 млрд. долл.

NASAMS представляет собой мобильную модульную систему противовоздушной обороны, в состав которой входят пункт командования и боевого управления, трехкоординатная РЛС AN/MPQ-64F1 "Сентинел", пассивные электрооптические и инфракрасные датчики, а также пусковые установки с ракетами-перехватчиками. В состав каждой батареи NASAMS обычно входят три пусковые установки, каждая из которых может нести шесть пусковых контейнеров для ракет.

В настоящее время основным средством поражения ЗРК NASAMS является наземная версия ракеты AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух", способная поражать воздушные цели на дальностях от 2,5 до 25 км. Также проведена интеграция ракеты AIM-9X "Сайдуиндер". Кроме того, на завершающей стадии разработки находится перехватчик AMRAAM-ER, позволяющий поражать цели на дальностях свыше 40 км и высотах до 13,6 км.

Практически все поставки осуществляются через американскую программу "Иностранные военные продажи" консорциумом в составе норвежкой Kongsberg Defense & Aerospace (KDA) и американской Raytheon.

Второе место в рейтинге поставщиков новых ЗРК малой дальности занимает Россия (54 ед. на сумму 2,080 млрд. долл.), которая много лет в данном сегменте занимала первое место. В первый четырехлетний период (2019-2022 гг.) на экспорт было поставлено 40 новых пусковых установок (БМ) на сумму 1,6 млрд. долл., пакет заказов на период 2023-2026 гг. пока составляет 14 ПУ ЗУР (БМ) на сумму 480,0 млн. долл.

Третье место с ЗРК "Спайдер" и "Айрон Дом" занимает Израиль (54 ед. на ориентировочную сумму 1,464 млрд. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 16 ПУ ЗУР стоимостью 420,0 млн. долл., портфель заказов на период 2023-2026 гг. на текущий момент составляет 38 ПУ на сумму около 1,044 млрд. долл.

Четвертое место с ЗРК VL MICA занимает Франция (54 ПУ ЗУР на ориентировочную сумму 912,0 млрд. долл.). В первый четырехлетний период (2019-2022 гг.) на экспорт было поставлено 30 новых пусковых установок на сумму 572,0 млн. долл., пакет заказов на период 2023-2026 гг. пока составляет 24 ПУ ЗУР на сумму 340,0 млн. долл.

Пятое место с первыми экспортными контрактами на поставку наземного ЗРК ближнего радиуса действия IRIS-T SLS занимает Германия (52 ед. на сумму 384,7 млн. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 18 ПУ ЗУР стоимостью 156,2 млн. долл., портфель заказов на период 2023-2026 гг. на текущий момент составляет 34 ПУ на сумму 228,6 млн. долл.

Шестое место с поставками Польше ракет и пусковых установок CAMM для комплексов местного производства занимает Великобритания (6 ед. на сумму 320,0 млн. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 2 ПУ ЗУР стоимостью 106,7 млн. долл., портфель заказов на период 2023-2026 гг. на текущий момент составляет 4 ПУ на сумму 213,3 млн. долл. В перспективе поставки Польше существенно возрастут.

По категории "тендер", результаты которых пока не подведены, в 2025-2026 гг. планируется закупка 20 ПУ ЗУР на оценочную сумму 611,0 млн. долл., что не может существенно повлиять на распределение стран в рейтинге.

Более подробный материал (с таблицами) представлен в открытом доступе в разделе "Текущие аналитические материалы".