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ТАСС

"Рособоронэкспорт" предлагает зарубежным партнерам свыше 90 образцов стрелкового оружия

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Автомат АК-203 под патрон 7,62 х 39 мм в исполнении для Индии, представленный в экспозиции совместного российско-индийского предприятия Indo-Russia Rifles Ltd. на оборонной выставке DEFEXPO India 2020 в Лакхнау (Индия) в феврале 2020 года. Автомат в индий
Автомат АК-203 под патрон 7,62 х 39 мм в исполнении для Индии, представленный в экспозиции совместного российско-индийского предприятия Indo-Russia Rifles Ltd. на оборонной выставке DEFEXPO India 2020 в Лакхнау (Индия) в феврале 2020 года. Автомат в индийском исполнении сохранил ряд элементов от автомата АК-103, включая простой складной приклад, цевье (без верхней планки) и рычаг селектора.
Источник изображения: www.thefirearmblog.com

Генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что многие представленные на мировом рынке образцы стрелкового оружия опробованы в реальных условиях и доработаны производителями с учетом обратной связи с поля боя

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Компания "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") предлагает своим зарубежным партнерам более 90 образцов стрелкового оружия, полностью удовлетворяющих потребности военных подразделений. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании по случаю Дня оружейника, отмечаемого в России.

"За последние пять лет российские оружейные предприятия существенно нарастили номенклатуру выпускаемой продукции. Стремительное развитие инженерно-конструкторских компетенций обусловлено высоким уровнем конкуренции на мировом рынке, диверсификацией рынка на более узкие сегменты, оптимизацией менеджмента производств, а также появлением новых игроков в национальном оружейном контуре. Благодаря этому сегодня "Рособоронэкспорт" может предложить своим партнерам более 90 образцов стрелкового оружия, полностью закрывающих потребности любых армейских и специальных подразделений", - сказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Михеев отметил, что Рособоронэкспорт предлагает иностранным заказчикам стрелковые комплексы для выполнения самых сложных боевых и специальных задач. Они включают в себя широкую линейку дневных, ночных, тепловизионных и голографических прицелов производства входящего в Ростех холдинга "Швабе", брендов "Инфратех" и "Дедал", а также номенклатуру снайперских, бронебойных, бронебойно-зажигательных и трассирующих боеприпасов российского производства.

Глава компании подчеркнул, что многие представленные "Рособоронэкспортом" на мировом рынке образцы стрелкового оружия уже опробованы в реальных условиях и доработаны производителями с учетом обратной связи непосредственно с поля боя. Они максимально соответствуют требованиям современных боевых действий по тактико-техническим, эксплуатационным характеристикам и эргономике.

"При этом российские предприятия активно продолжают расширять линейку производимых образцов. Одну из новинок от концерна "Калашников" Рособоронэкспорт впервые покажет на выставке Dubai AirShow в ноябре 2023 года", - добавил глава компании. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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