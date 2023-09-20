Правительство Испании утвердило финансирование четырех крупных оборонных программам

ЦАМТО, 19 сентября. Совет министров Испании утвердил потолок расходов по четырем крупным оборонным программам на общую сумму около 4,2 млрд. евро.

Как сообщает Infodefensa.com, испанское правительство утвердило потолок расходов на три новые специальные программы модернизации Вооруженных сил: это второй этап производства противотанковых ракет "Спайк", закупка ракетных установок SILAM и модернизация зенитных ракетных комплексов NASAMS. Общая стоимость этих программ составляет 1675,4 млн. евро. Совет также одобрил расширение программы Halcon, предусматривающей приобретение дополнительно 25 истребителей "Еврофайтер Тайфун" стоимостью около 2,55 млрд. евро.

Второй этап программы производства ПТРК "Спайк" предполагает приобретение для Вооруженных сил самой совершенной версии этой системы – "Спайк LR2". Бюджет составляет 287,5 млн. евро, разделенный на пять ежегодных платежей в период с 2023 по 2027 гг. Целью, как указано в пресс-релизе Министерства обороны, является производство ракет в Испании, что "укрепит стратегический промышленный потенциал страны". Испания закупит 1680 ракет "Спайк LR2" и 168 пусковых установок.

На армейскую программу закупки высокомобильной реактивной системы залпового огня SILAM (Sistema Lanzador de Alta Movilidad) будет выделено 714,5 млн. евро в течение пяти лет, с 2023 по 2027 гг. При этом следует отметить, что первоначальный бюджет программы составлял 290 млн. евро.

Программа модернизации состоящих на вооружении батарей ЗРК NASAMS имеет общий бюджет в 673,4 млн. евро с разбивкой на период с 2023 по 2027 гг. Как уточняется, ЗРК были приобретены в 2003 году, а в середине 2013 года, после десяти лет эксплуатации, начались проблемы с приобретением запчастей для них (Испания – единственная страна в т.н. сообществе NASAMS, которая еще не модернизировала свои батареи).

Наконец, Казначейство также одобрило продление потолка расходов на уже находящуюся в стадии реализации программу Halcon. Заказ, размещенный в прошлом году, предусматривает поставку истребителей с РЛС с АФАР с электронным сканированием, включая 16 одноместных и 4 двухместных самолета. Они заменят устаревшие EF-18 "Хорнет" ВВС Испании, размещенные на Канарских островах. Увеличение лимита позволит приобрести еще 25 самолетов по программе Halcon II, чтобы начать процесс замены EF-18M на базах Торрехон и Сарагоса, которые должны быть списаны в 2030 году. Общий бюджет программы (Halcon I и II) составит 4594,6 млн. евро, распределенный между 2023 и 2035 годами.