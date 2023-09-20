Войти
ТАСС

"Рособоронэкспорт" начал продвигать на мировой рынок винтовку "Корд" калибром .338LM

523
0
+1
Снайперская винтовка "Корд" производства завода имени Дегтярёва
Снайперская винтовка "Корд" производства завода имени Дегтярёва.
Источник изображения: © RT

Как сообщает спецэкспортер, она позволяет вести стрельбу на дальние дистанции

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" начал продвижение на мировой рынок новой винтовки "Корд" в калибре .338LM, позволяющем вести стрельбу на дальние дистанции. Об этом сообщили в пресс-службе спецэкспортера.

"Среди продвигаемых "Рособоронэкспортом" на мировом рынке новейших образцов продукции входящих в госкорпорацию "Ростех" Концерна "Калашников" и АО "Высокоточные комплексы": автоматы Калашникова АК-308, АК-19, снайперская винтовка Чукавина СВЧ, пистолет Лебедева ПЛК, пистолет-пулемет Калашникова ППК-20, автоматы Корд 6П68 и 6П67 со сбалансированной автоматикой, созданная по схеме булл-пап высокоточная винтовка Корд-338LM и штурмовой автоматный комплекс ШАК-12", - сообщили в пресс-службе организации. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
АК-74 "Калашников"
ПКМ
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
РОЭ
Похожие новости
06.09.2022
ФСВТС: на ADEX 2022 в российской экспозиции будет представлено более 400 экспонатов ПВН, из них 92 образца
13.07.2021
Рособоронэкспорт представит весь спектр современной российской оборонной продукции на выставке DEFEA 2021 в Афинах
01.04.2019
В составе объединенной российской экспозиции на LAAD 2019 примут участие АО "Рособоронэкспорт" и АО "НПК "Техмаш"
12.10.2018
Почему в США хотят копировать российское оружие
08.06.2012
«Рособоронэкспорт»: российские премьеры на «Евросатори-2012»
01.07.2010
Танки рвутся в бой на рынок
18.11.2009
Рособоронэкспорт на международной выставке средств и систем безопасности MILIPOL Paris"2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 15:36
  • 478
Претензии к администрации сайта
  • 20.09 15:03
  • 4139
Оценка Советского периода в истории России.
  • 20.09 13:35
  • 55346
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.09 12:58
  • 2643
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.09 12:27
  • 2
Источник «Известий» сообщил о визите Суровикина в Алжир
  • 20.09 12:27
  • 26
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 19.09 15:27
  • 0
Польша и Украина больше не смогут общаться
  • 19.09 14:19
  • 2
Госдеп США сообщил о «работе над урегулированием» конфликта Армении и Азербайджана
  • 19.09 12:51
  • 1
Эрдоган заявил, что в мирном процессе по Украине не будет проигравших сторон
  • 19.09 12:42
  • 1
Двигатель спутника CubeSat настолько мал, что его приходится печатать по технологиям микрочипов
  • 19.09 09:55
  • 0
Киев отправляет шахтеров в мясорубку
  • 19.09 06:02
  • 446
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 19.09 05:08
  • 1
Бомбовоз марки «МиГ»
  • 18.09 20:15
  • 22
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 18.09 14:19
  • 34
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34