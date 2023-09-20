"Рособоронэкспорт" начал продвигать на мировой рынок винтовку "Корд" калибром .338LM

Как сообщает спецэкспортер, она позволяет вести стрельбу на дальние дистанции

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" начал продвижение на мировой рынок новой винтовки "Корд" в калибре .338LM, позволяющем вести стрельбу на дальние дистанции. Об этом сообщили в пресс-службе спецэкспортера.

"Среди продвигаемых "Рособоронэкспортом" на мировом рынке новейших образцов продукции входящих в госкорпорацию "Ростех" Концерна "Калашников" и АО "Высокоточные комплексы": автоматы Калашникова АК-308, АК-19, снайперская винтовка Чукавина СВЧ, пистолет Лебедева ПЛК, пистолет-пулемет Калашникова ППК-20, автоматы Корд 6П68 и 6П67 со сбалансированной автоматикой, созданная по схеме булл-пап высокоточная винтовка Корд-338LM и штурмовой автоматный комплекс ШАК-12", - сообщили в пресс-службе организации.