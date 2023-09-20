Мишустин оценил характеристики современных образцов российского оружия

Мишустин назвал характеристики современного российского оружия непревзойденными

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских оружейников с профессиональным праздником, отметив, что современные образцы оружия РФ имеют непревзойденные характеристики, безупречную эффективность, успешно зарекомендовали себя в условиях СВО, сообщается на сайте кабмина.

Ежегодно 19 сентября в России отмечается День оружейника. Это профессиональный праздник всех работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия.

"Уважаемые друзья! Примите мои искренние поздравления с Днем оружейника ... Вы ведете активную деятельность по обеспечению технологической независимости отрасли, выполняете гособоронзаказ. Делаете все, чтобы российская армия и флот получали мощное и надежное вооружение. Современные образцы имеют непревзойденные характеристики, высокое качество, безупречную эффективность, успешно зарекомендовали себя в боевых условиях спецоперации", - говорится в поздравлении.

Мишустин выразил уверенность, что российские оружейники продолжат реализовывать высокотехнологичные проекты и оперативно решать все поставленные задачи. По его словам, сегодня многие уникальные технологии успешно применяются в авиации, машиностроении, сельском хозяйстве, медицине, на транспорте, используются в добыче углеводородов.

"Мы гордимся успехами нового поколения работников ОПК", - добавил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что благодаря профессионализму российских оружейников ВС РФ оснащены самыми современными системами управления и разведки и надёжно охраняют безопасность страны. Кроме того, создаются высококонкурентная продукция, боевая техника и боеприпасы, различные виды робототехнических комплексов, портативных средств обнаружения БПЛА, телекоммуникационные и навигационные системы.