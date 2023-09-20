Войти
РИА Новости

Мишустин оценил характеристики современных образцов российского оружия

570
0
0
Председатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин.
Источник изображения: © РИА Новости / Фотохост-агентство

Мишустин назвал характеристики современного российского оружия непревзойденными

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских оружейников с профессиональным праздником, отметив, что современные образцы оружия РФ имеют непревзойденные характеристики, безупречную эффективность, успешно зарекомендовали себя в условиях СВО, сообщается на сайте кабмина.

Ежегодно 19 сентября в России отмечается День оружейника. Это профессиональный праздник всех работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия.

"Уважаемые друзья! Примите мои искренние поздравления с Днем оружейника ... Вы ведете активную деятельность по обеспечению технологической независимости отрасли, выполняете гособоронзаказ. Делаете все, чтобы российская армия и флот получали мощное и надежное вооружение. Современные образцы имеют непревзойденные характеристики, высокое качество, безупречную эффективность, успешно зарекомендовали себя в боевых условиях спецоперации", - говорится в поздравлении.

Мишустин выразил уверенность, что российские оружейники продолжат реализовывать высокотехнологичные проекты и оперативно решать все поставленные задачи. По его словам, сегодня многие уникальные технологии успешно применяются в авиации, машиностроении, сельском хозяйстве, медицине, на транспорте, используются в добыче углеводородов.

"Мы гордимся успехами нового поколения работников ОПК", - добавил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что благодаря профессионализму российских оружейников ВС РФ оснащены самыми современными системами управления и разведки и надёжно охраняют безопасность страны. Кроме того, создаются высококонкурентная продукция, боевая техника и боеприпасы, различные виды робототехнических комплексов, портативных средств обнаружения БПЛА, телекоммуникационные и навигационные системы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОПК АО
Проекты
БПЛА
Похожие новости
29.12.2021
Главные достижения оборонно-промышленного комплекса России в 2021 году
14.08.2017
"Созвездие" передают в частные руки
17.04.2017
Чем армия России может "ослепить" противника
14.10.2016
В России испытали радиоэлектронное оружие, не имеющее аналогов в мире
05.07.2016
На форуме «АРМИЯ-2016» будут продемонстрированы возможности перспективных робототехнических комплексов
10.02.2016
В РФ создана антенна, подключающая к спутникам транспорт и БПЛА
15.05.2014
В Дне инноваций ЗВО примут участие более 40 предприятий ОПК, научных организации и военных вузов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 15:36
  • 478
Претензии к администрации сайта
  • 20.09 15:03
  • 4139
Оценка Советского периода в истории России.
  • 20.09 13:35
  • 55346
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.09 12:58
  • 2643
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.09 12:27
  • 2
Источник «Известий» сообщил о визите Суровикина в Алжир
  • 20.09 12:27
  • 26
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 19.09 15:27
  • 0
Польша и Украина больше не смогут общаться
  • 19.09 14:19
  • 2
Госдеп США сообщил о «работе над урегулированием» конфликта Армении и Азербайджана
  • 19.09 12:51
  • 1
Эрдоган заявил, что в мирном процессе по Украине не будет проигравших сторон
  • 19.09 12:42
  • 1
Двигатель спутника CubeSat настолько мал, что его приходится печатать по технологиям микрочипов
  • 19.09 09:55
  • 0
Киев отправляет шахтеров в мясорубку
  • 19.09 06:02
  • 446
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 19.09 05:08
  • 1
Бомбовоз марки «МиГ»
  • 18.09 20:15
  • 22
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 18.09 14:19
  • 34
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34