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РИА Новости

В Севастополе вновь применили безопасную для людей аэрозольную маскировку

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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Развожаев: в Севастополе прошла тренировка по применению аэрозольной маскировки

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Тренировка по применению аэрозольной маскировки проводится в Севастополе, это приводит к безопасному для людей задымлению в центре и в районе Севастопольской бухты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Черноморский флот 17 сентября применил табельные средства аэрозольной маскировки в районе Южной бухты в Севастополе, сообщали ранее власти.

"Если видите дым в районе акватории Севастопольской бухты и в центре, то не переживайте. По информации от Черноморского флота, используются табельные средства аэрозольной маскировки, идет тренировка постов дымопуска. Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно", - написал Развожаев.

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