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ТАСС

В России завершают модернизацию наземной инфраструктуры для запуска модулей РОС

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Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Новая наземная инфраструктура включает в себя Восточный командно-измерительный пункт, а также строящийся трассовый измерительный пункт на Сахалине, сообщили в Роскосмосе

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в Роскосмос) завершает создание наземного комплекса средств измерений, сбора и обработки информации для обеспечения запусков с космодрома Восточный будущих модулей Российской орбитальной станции (РОС), а также перспективных транспортных и грузовых кораблей. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

"Холдинг "Российские космические системы" завершает создание наземного комплекса средств измерений, сбора и обработки информации для обеспечения пусков ракет-носителей "Ангара". Новая наземная инфраструктура включает в себя созданный специалистами холдинга Восточный командно-измерительный пункт - основу измерительного комплекса космодрома Восточный, - а также строящийся трассовый измерительный пункт на Сахалине, расположенный по траектории полета ракеты-носителя", - говорится в сообщении госкорпорации.

Заместитель гендиректора - генеральный конструктор РКС по наземным системам и комплексам Максим Щербаков подчеркнул, что в настоящее время ведется подготовка Восточного командно-измерительного пункта к запуску будущих модулей РОС. "По планам создания новой орбитальной станции пуск ракет-носителей с Восточного будет производиться на наклонение 97 градусов, то есть в направлении Северного полюса Земли. Для этого на широте Полярного круга планируется построить дополнительный трассовый измерительный пункт в районе поселка Тикси в Якутии", - сказал специалист. 

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
РКC
Роскосмос
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