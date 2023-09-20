Президент Ирана заявил, что в США поняли неэффективность введения санкций против Тегерана

Эбрахим Раиси посоветовал американскому правительству прекратить вводить санкции в отношении других государств

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Администрация США осознает, что введение санкций в отношении Ирана или угрозы в адрес народа не являются эффективными инструментами. Такое мнение выразил на встрече с американскими специалистами в области внешней политики президент исламской республики Эбрахим Раиси.

"США, должно быть, уже поняли, что использование языка силы как в форме санкций, так и в виде угроз иранскому народу не является эффективным инструментом при ведении диалога, - цитирует его агентство ISNA. - Наш совет американскому правительству заключается в следующем: прекратите вводить санкции в отношении других государств".

"После вступления в должность президента США Джо Байден заявлял, что не приемлет политику своего предшественника Дональда Трампа относительно Совместного всеобъемлющего плана действий [по иранской ядерной программе]. Однако на практике мы не увидели никаких изменений в его политике по данному вопросу. Если власти США на словах заявляют, что выполняют свои обязательства, мы ожидаем демонстрации этого и на деле", - отметил Раиси.

Коснувшись конфликта на Украине, он возложил ответственность за продолжение боевых действий на американскую сторону, отметив, что они продолжаются за счет американских налогоплательщиков. Также Раиси в очередной раз опроверг информацию о поставках иранского оружия в Россию.

Президент Ирана прибыл в понедельник в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Выступая перед журналистами, он допустил, что после выполнения соглашения об обмене заключенными Тегеран и Вашингтон могут предпринять новые "гуманитарные шаги".