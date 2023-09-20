В США найдены обломки упавшего ранее истребителя F-35

Источник изображения: topwar.ru

Из Соединенных Штатов приходят сообщения относительно недавно пропавшего во время учебного полета истребителя F-35. Как передает американский телеканал ABC News, найдены обломки этого самолета в округе Уильямсбург, штат Южная Каролина.

Напомним, что в минувшее воскресенье сообщалось об аварии, которую потерпел в небе над Южной Каролиной истребитель F-35B, вылетевший с базы ВВС Чарльстон, находящейся в том же штате. Пилот истребителя успешно катапультировался и был госпитализирован. Согласно информации Корпуса морской пехоты США, потерпевший крушение F-35B входил в состав 501-й учебной эскадрильи истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты.

Обломки самолёта были найдены в местности, находящейся примерно в двух часах езды на северо-восток от Чарльстона.

Истребитель F-35B был создан для Корпуса морской пехоты США и прошел свои испытания в 2011 году. Главная отличительная черта этого боевого самолёта — возможность укороченного взлёта и вертикальной посадки.

Следует отметить, что за свою относительно небольшую историю эти истребители терпели аварии многократно. Одна из последних аварий произошла в декабре прошлого года, когда F-35B при попытке вертикальной посадки ударился передней частью о посадочную полосу на авиабазе Форт-Уэрт в штате Техас.