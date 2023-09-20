Канада выделила средства на закупку систем ПВО для Украины

ЦАМТО, 19 сентября. Канада направит 33 млн. канад. долл. (24,5 млн. долл. США) для реализации возглавляемой Великобританией инициативы, предусматривающей закупку средств ПВО для Украины, заявил министр обороны Канады Билл Блэр.

По информации Reuters, в своем выступлении Б.Блэр сообщил, что этот взнос является частью военной помощи Киеву на сумму 500 млн. канад. долл., о которой премьер-министр Джастин Трюдо объявил в июне.

Канада, где проживает одна из крупнейших в мире украинских диаспор, активно поддерживает Киев. С момента начала конфликта в феврале 2022 года Оттава выделила Украине помощь на сумму более 8 млрд. канад. долл., включая около 1,8 млрд. канад. долл. в качестве военной помощи.

Инициатива, которая также реализуется США, Нидерландами и Данией, направлена на закупку для ВС Украины "сотен" зенитных управляемых ракет малой и средней дальности и связанных с ними систем. О данной инициативе было объявлено накануне заседания Контактной группы по обороне Украины (UDCG) 15 июня 2023 года.