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ЦАМТО

Канада выделила средства на закупку систем ПВО для Украины

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Флаги Украины и Канады
Флаги Украины и Канады.
Источник изображения: www.mondialisation.ca

ЦАМТО, 19 сентября. Канада направит 33 млн. канад. долл. (24,5 млн. долл. США) для реализации возглавляемой Великобританией инициативы, предусматривающей закупку средств ПВО для Украины, заявил министр обороны Канады Билл Блэр.

По информации Reuters, в своем выступлении Б.Блэр сообщил, что этот взнос является частью военной помощи Киеву на сумму 500 млн. канад. долл., о которой премьер-министр Джастин Трюдо объявил в июне.

Канада, где проживает одна из крупнейших в мире украинских диаспор, активно поддерживает Киев. С момента начала конфликта в феврале 2022 года Оттава выделила Украине помощь на сумму более 8 млрд. канад. долл., включая около 1,8 млрд. канад. долл. в качестве военной помощи.

Инициатива, которая также реализуется США, Нидерландами и Данией, направлена на закупку для ВС Украины "сотен" зенитных управляемых ракет малой и средней дальности и связанных с ними систем. О данной инициативе было объявлено накануне заседания Контактной группы по обороне Украины (UDCG) 15 июня 2023 года.

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Страны
Великобритания
Дания
Канада
Нидерланды
США
Украина
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