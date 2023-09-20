Премьер-министр РФ заявил, что Москва гордится успехами нового поколения работников ОПК

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских оружейников с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована во вторник на сайте правительства.

"Мы гордимся успехами нового поколения работников ОПК. Благодаря вашему самоотверженному труду, разработкам и конструкторским решениям создаются высококонкурентная продукция, боевая техника и боеприпасы, различные виды робототехнических комплексов, портативных средств обнаружения БПЛА, телекоммуникационные и навигационные системы связи. Вы ведете активную деятельность по обеспечению технологической независимости отрасли, выполняете гособоронзаказ", - говорится в телеграмме.

Он отметил, что оружейники делают все, чтобы российская армия и флот получали мощное и надежное вооружение, а его современные образцы имеют непревзойденные характеристики, высокое качество, безупречную эффективность и успешно зарекомендовали себя в боевых условиях спецоперации. Кроме того, многие технологии оборонщиков успешно применяются в авиации, машиностроении, сельском хозяйстве, медицине, на транспорте, используются в добыче углеводородов.

"Каждый из вас - профессионал своего дела, обладающий глубокими знаниями, опытом и мастерством. Поэтому отечественные вооруженные силы оснащены самыми современными системами управления и разведки. Надежно охраняют безопасность страны, благополучие миллионов наших граждан, защищают Родину от любых угроз", - подчеркнул премьер, добавив, что российские оружейники продолжат эффективно работать, реализовывать высокотехнологичные проекты, оперативно решать все поставленные задачи.

День оружейника отмечается в соответствии с указом президента РФ от 3 декабря 2011 года. Приурочен ко дню почитания архангела Михаила, который считается покровителем оружейников в Ижевске - одной из "оружейных столиц" России.