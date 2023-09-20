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ТАСС

Ростех в 2023 году выполняет гособоронзаказ на 100%

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Бекхан Оздоев
Бекхан Оздоев.
Источник изображения: militarynews.ru

Индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев назвал главной задачей Ростеха обеспечение войск в зоне СВО всем необходимым

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Прогноз исполнения гособоронзаказа (ГОЗ) госкорпорацией "Ростех" в текущем году составляет 100%. Об этом по случаю Дня оружейника журналистам сообщил индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

"День оружейника отмечаем не просто в хорошей, а в отличной форме. Идем вперед на крейсерской скорости, дым изо всех труб. Поставки в войска осуществляем непрерывно, ритмично и в соответствии с согласованными с Минобороны графиками. Наша главная задача - обеспечить войска в зоне СВО всем необходимым. Стараемся работать с опережением сроков. Прогноз исполнения гособоронзаказа по этому году традиционно высокий - на уровне 100%", - сообщил он.

19 сентября в России ежегодно отмечается День оружейника - профессиональный праздник работников оборонно-промышленного комплекса. Дата была установлена указом Дмитрия Медведева, который на тот момент занимал должность президента РФ, от 3 декабря 2011 года. 

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
Гособоронзаказ
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