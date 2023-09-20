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ТАСС

Ростех сообщил, что в войска поставлены особенно востребованные у штурмовиков на СВО ГМ-94

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Сотрудник спецназа с ГМ-94
Сотрудник спецназа с ГМ-94.
Источник изображения: Hard Blog

По данным госкорпорации, гранатомет обладает безопасным для стрелка радиусом взрыва снаряда до 5 м и позволяет вести операции в условиях плотной городской застройки, а также в помещениях

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" досрочно поставил в войска особенно востребованные у штурмовых подразделений в зоне спецоперации гранатометы ГМ-94. Об этом сообщили в госкорпорации.

"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" с опережением сроков поставил в войска гранатометы ГМ-94. Это оружие особенно востребовано у штурмовиков в зоне СВО, так как позволяет эффективно поражать противника за фортификационными сооружениями. Преимуществом разработки тульского конструкторского бюро приборостроения имени А. Г. Шипунова" является широкая номенклатура применяемых боеприпасов калибра 43 мм, в том числе осколочных и термобарических", - сообщили там.

В госкорпорации отметили, что гранатомет обладает безопасным для стрелка радиусом взрыва снаряда до 5 м и позволяет вести операции в условиях плотной городской застройки, а также в помещениях.

"Гранатометы ГМ-94 чрезвычайно востребованы в зоне проведения специальной военной операции, так как обладают прекрасной эргономикой, малым весом и несильной отдачей. Это особенно важно для военнослужащих, которые ведут бои с окопавшимся противником практически лицом к лицу", - отметил индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев, слова которого приводятся в сообщении.

Вес ГМ-94 без боеприпаса составляет менее 5 кг, длина гранатомета чуть больше 80 см с разложенным прикладом и менее 54 см - со сложенным. 

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Продукция
ГМ-94
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Ростех
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