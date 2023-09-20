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РИА Новости

В "Ростехе" рассказали о снарядах нового поколения для "Мальвы"

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Колесная самоходная гаубица "Мальва"
Колесная самоходная гаубица "Мальва".
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

"Ростех": снаряды нового поколения для "Мальвы" обеспечат превосходство над НАТО

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Оборонные предприятия "Ростеха" разрабатывают снаряды нового поколения, в том числе управляемые, для самоходной гаубицы "Мальва", которые обеспечат превосходство над артиллерией стран НАТО, сообщил во вторник журналистам индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев по случаю Дня оружейника.

По его словам, оборонные предприятия "Ростеха" встречают профессиональный праздник "в отличной форме" - непрерывно, ритмично и в соответствии с согласованными с Минобороны графиками осуществляются поставки техники в войска. Предприятия работают круглосуточно и стараются поставлять технику досрочно.

"Параллельно ведем новые разработки в этой сфере. В частности, создаем новое поколение боеприпасов для самоходной гаубицы "Мальва", в том числе управляемых, которые обеспечат преимущество перед артиллерией стран НАТО", - сообщил Оздоев.
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