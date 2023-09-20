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Интерфакс-АВН

Россия увеличила объем выпуска гиперзвуковых ракет "Кинжал"

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Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал"
Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Москва. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - "Ростех" увеличил производство гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал", ракетных комплексов "Искандер" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

"В том числе наращивается производство ракет для комплексов "Кинжал", "Искандер" и "Панцирь", авиабомб, артиллерийских и танковых снарядов и т.д", - сказал Оздоев, чьи слова приведены в сообщении пресс-службы госкорпорации.

По его данным, объемы производства различных видов вооружений выросли от двух до десяти раз, а некоторые - в десятки раз.

"Прежде всего, рост идет по танкам и боевым машинам на их базе, легкобронированной технике, реактивным системам залпового огня, тяжелым огнеметным системам, тепловизионным и другим оптическим приборам, а также средствам поражения", - сообщил Оздоев.

Он заявил, что расширение производства беспилотников поможет кратно увеличить выпуск таких моделей как: "Куб", "Ланцет", "Гранат", "Тахион".

"Параллельно ведем новые разработки в сфере высокоточного оружия. В частности, создаем новое поколение боеприпасов для самоходной гаубицы "Мальва", в том числе - управляемых, которые обеспечат преимущество перед артиллерией стран НАТО", - сказал Оздоев.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Искандер
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
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