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РИА Новости

"Ростех" кратно увеличит выпуск боеприпасов "Куб" и "Ланцет"

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Эмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации "Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

"Ростех" кратно увеличит выпуск барражирующих боеприпасов "Куб" и "Ланцет"

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Оборонные предприятия Ростеха кратно увеличат выпуск барражирующих боеприпасов "Куб" и "Ланцет", а также других беспилотников, в свою очередь уже в два раза вырос выпуск высокоточных ракет "Китолов", Вихрь" и ракет к комплексу ПВО "Стрела" 9М333, сообщил во вторник журналистам индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев по случаю Дня оружейника.

В России 19 сентября отмечается День оружейника.

По его словам, оборонные предприятия Ростеха встречают профессиональный праздник "в отличной форме". Непрерывно, ритмично и в соответствии с согласованными с Минобороны графиками осуществляются поставки техники в войска. Предприятия работают круглосуточно и стараются поставлять технику досрочно.

"Отдельно отмечу значительный рост производства высокоточного оружия. Например, "Калашников" увеличивает в 2 раза выпуск ракет "Китолов", "Стрела", "Вихрь", зенитных управляемых ракет 9М333 — для этого вводятся в строй дополнительные мощности. Кроме того, расширены возможности производства БПЛА, благодаря чем кратно увеличится выпуск таких моделей, как "Куб", "Ланцет", "Гранат", "Тахион" и другие", - сообщил Оздоев.
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Страны
Россия
Компании
Ростех
Проекты
БПЛА
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