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ТАСС

Ремонт и модернизацию БПК "Адмирала Чабаненко" могут завершить в 2025 году

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Корабль «Адмирал Чабаненко» проекта 1155.1
Корабль «Адмирал Чабаненко» проекта 1155.1.
Источник изображения: flot.com

Как сообщил источник в судостроительной отрасли, корабль переквалифицируют во фрегат и добавят ему боевого могущества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Ремонт и модернизацию большого противолодочного корабля (БПК) проекта 1155 "Адмирал Чабаненко" Северного флота могут завершить в 2025 году. Об этом ТАСС сообщили в кораблестроительной отрасли в кулуарах Международной выставки и конференции "Нева-2023".

"По примеру ранее модернизированного однотипного "Маршала Шапошникова" "Адмирал Чабаненко" будет переквалифицирован во фрегат, при этом получит большее боевое могущество по сравнению с первым. Это может произойти уже в 2025 году", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ремонт и модернизацию "Адмирала Чабаненко" выполняет 35-й судоремонтный завод - филиал Центра судоремонта "Звездочка" (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации).

Предыдущими планами предусматривалось, что "Адмирал Чабаненко" должен был вернуться в состав Северного флота в 2023 году. По словам собеседника агентства, задержка связана с тем, что на "Адмирале Чабаненко" кардинально меняется состав ракетного и радиоэлектронного вооружения, что потребовало выполнения дополнительных объемов работ.

17-я Международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "Нева-2023" проходит в петербургском "Экспофоруме" с 18 по 21 сентября. Выставки "Нева" проводятся с 1991 года один раз в два года. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия. 

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