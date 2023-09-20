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ТАСС

Индийская космическая станция Aditya-L1 вышла на траекторию, ведущую к заданной точке

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Aditya-L1
Aditya-L1.
Источник изображения: .ytimg.com

Индийская организация космических исследований ранее сообщила, что Aditya-L1 уже начала сбор научных данных о Солнце

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сентября. /ТАСС/. Индийская автоматическая космическая станция Aditya-L1 после завершения пятого по счету маневра вышла на траекторию, которая приведет ее в заданную точку для изучения Солнца. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Сейчас космический аппарат находится на траектории, которая приведет его к точке L1 Солнце - Земля. Он будет выведен на орбиту около L1 благодаря маневру примерно через 110 дней", - говорится в сообщении.

18 сентября ведомство сообщило, что Aditya-L1 уже начала сбор научных данных о Солнце.

Аппарат был запущен 2 сентября. Планируется, что он будет выведен на гало-орбиту в район точки Лагранжа (точка L1) системы Солнце - Земля на расстоянии примерно 1,5 млн км от Земли. В этой точке автоматическая станция сможет находиться неподвижно относительно Земли и Солнца. Там никогда не бывает солнечных затмений, можно беспрепятственно наблюдать за светилом и фиксировать его излучение. Кроме того, аппарат будет находиться вдали от магнитного поля Земли, чтобы избежать его помех при измерениях.

Станция оборудована семью исследовательскими системами для изучения различных параметров Солнца. Аппарат будет исследовать поток частиц, идущих от светила, измерять магнитное поле, исследовать солнечную корону и динамику корональных выбросов массы. Также станция будет изучать солнечную фотосферу, хромосферу, измерять колебания солнечного излучения. 

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Страны
Индия
Компании
ISRO
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