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ТАСС

Экипажи МиГ-31 отработали перехват крылатых ракет противника в ходе учений "Финвал-2023"

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Истребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31.
Источник изображения: Лев Федосеев/ ТАСС

Одним из важных эпизодов учения стала отработка действий по противовоздушной обороне полуострова Чукотка от средств воздушного нападения условного противника

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Экипажи российских истребителей МиГ-31 отработали перехват крылатых ракет условного противника в небе над Чукотским морем в рамках учений "Финвал-2023". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Одним из важных эпизодов учения явилась отработка действий по противовоздушной обороне полуострова Чукотка от средств воздушного нападения условного противника. Для перехвата крылатых ракет-мишеней с аэродрома Анадырь были подняты два дежурных истребителя МиГ-31. Их экипажи уничтожили воздушные цели, применив ракеты класса "воздух-воздух". После выполнения поставленных задач самолеты вернулись на аэродром базирования", - говорится в сообщении.

Учения сил (войск) Тихоокеанского флота "Финвал-2023" по защите коммуникаций Северного морского пути проходят в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на полуострове Чукотка под руководством главнокомандующего Военно-морским Флотом России адмирала Николая Евменова.

В учениях "Финвал-2023А" принимают участие порядка 10 тыс. военнослужащих и более 50 единиц боевой техники. В том числе - надводные корабли и суда обеспечения, подводные лодки, самолеты и вертолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также колесная и гусеничная бронетехника высокой проходимости.

В ходе маневров были успешно выполнены стрельбы крылатыми ракетами по сложной мишенной позиции в северо-восточной части Берингова моря. Все эпизоды учения носят оборонительный характер и предназначены для совершенствования подготовки сил и войск для действий на северо-восточных рубежах России. 

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