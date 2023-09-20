Лобаев: в России начались испытания гиперзвукового снайперского патрона

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В России начались испытания гиперзвукового снайперского патрона, способного в перспективе развивать скорость свыше 1500 метров в секунду, сообщил РИА Новости руководитель разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.

"Lobaev Arms возобновила разработку и уже вышла на испытания условно гиперзвукового патрона. На предприятии проводятся его скоростные и кучностные испытания", — сказал Лобаев.

Собеседник агентства пояснил, что патрон пока называется "условно гиперзвуковым", поскольку сегодня летает "на грани" гиперзвуковой скорости.

"Мы можем его выпускать в пограничном с гиперзвуковым вариантом или собственно выходить на гиперзвук. Данное решение мы будем принимать по итогам испытаний, когда определится масса серийного изделия. Гиперзвук начинается со скорости свыше 1500 метров в секунду (выше пяти чисел Маха), высокоскоростным снайперским патроном считается патрон, летящий со скоростью 900 метров в секунду", — отметил оружейник.

По словам Лобаева, компания ранее приостановила проект гиперзвукового патрона ранее из-за необходимости наращивать серийное производство существующих образцов оружия по гособоронзаказу, но сегодня работы над ним возобновились, поскольку ВСУ начали активно применять на поле боя новые патроны калибра 10х100 миллиметров.

"Противник применяет этот калибр на дальностях за пределами зоны поражения винтовок калибра Cheytac (10,3х77 миллиметров. — Прим. ред.), то есть на расстоянии 2,4-2,6 километра. Опасность этих патронов в том, что они пробивают любые средства индивидуальной бронезащиты на дальности 1,7-1,8 километра, даже не бронебойной пулей", — пояснил он.

Специализирующаяся на производстве гражданского и служебного снайперского оружия Lobaev Arms (Таруса, Калужская область) стала первым в истории России частным оборонным предприятием.