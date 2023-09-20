Дальнобойные северокорейские РСЗО KN-09 и KN-25: ужас и восхищение

Источник изображения: Фото: ЦТАК

В Северной Корее освоили производство мощных реактивных установок, которые своими тактико-техническим характеристикам в настоящее время вызывают восхищение у многих военных экспертов, как в России, так и за рубежом.

Как сообщил проекту "РГ: русское оружие" старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин, в Северной Корее собственные РСЗО начали выпускать в 60-е годы.

"Эта была 200-мм система, являвшейся версией советской МД-20 "Шторм-1" с максимальной дальностью стрельбы 18 750 метров. Она также использовалась на катерах ВМС. Известно, что кроме варианта, установленного на шасси автомобиля, была еще и буксируемая модификация.

В 70-е годы освоили 107-мм и 122-мм установки. Первые - вариации китайских Тип 63, вторые - это развитие БМ-21 "Град". Они получили широкое распространение, их устанавливали на колесные вездеходы и гусеничные бронетранспортеры.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

122-мм ВМ-11 экспортировались во многие страны, например в Ливию, где они используются до сих пор. Интересно, что их копии сейчас выпускаются в нескольких государствах.

Первой самостоятельно разработанной РСЗО считается 240-мм система образца 1984 года. Наибольшее массовое распространение получила пусковая установка, имеющая двенадцать направляющих.

По некоторым данным, она могла поражать цели, находящиеся на расстоянии сорок километров. В то же время появившаяся лет десять назад самая совершенная версия бьет уже на 70000 метров.

В середине 2010-х годов разработчики из КНДР смогли осуществить настоящий технологический прорыв, создав 300-мм установку, известную по западному обозначению как KN-09 (KN-SS-X-9), обладающую высокими тактико-техническими характеристиками. Ее управляемые боеприпасы могут поражать противника на дистанции более 220 километров.

Первоначально выпускались боевые машины с восемью направляющими на платформе трехосного автомобиля, а в 2020 году на параде в Пхеньяне были продемонстрированы варианты с двенадцатью "трубами", смонтированными на вездеходах с колесной формулой 8х8", - рассказал Юрий Лямин.

Самой мощной РСЗО Северной Кореи является 600-мм KN-25. Сейчас она не имеет прямых аналогов в мире, поскольку она способна вести залповую стрельбу реактивными боеприпасами, которые, по сути, уже являются управляемыми оперативно-тактическими ракетами. Считается, что их диаметр составляет 600 мм, длина - 8,2 м, вес - 3000 кг. Дальность - 380 км.