Миршаймер посоветовал Западу воспринимать Путина всерьез

Решение Путина по Украине было очень разумным шагом и с точки зрения выбора времени, и с точки зрения выживания России, уверен Джон Миршаймер. В своей новой книге, о которой пишет Sabah, политолог раскрывает глобальные манипуляции, запущенные Западом в отношении российского лидера.

Берджан Тутар

Западные СМИ и политики, преподносившие встречу президента Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном как "апокалиптический саммит двух иррациональных диктаторов", получили тяжелый академический удар, которого они не ожидали.

Автором выпада, создавшего эффект холодного душа на Западе, является один из величайших ныне живущих теоретиков в области международных отношений Джон Дж. Миршаймер (John J. Mearsheimer). Этот эксперт, опубликовавший 15 лет назад совместно со Стивеном М. Уолтом (Steven M. Walt) книгу "Израильское лобби и внешняя политика США", разрушил тогда стены страха, заявив: "Американская внешняя политика служит не США, а Израилю".

Между тем в своей новой книге известный ученый раскрывает одну за другой глобальные манипуляции, запущенные Западом в отношении Путина и украинского военного конфликта.

В книге "Как думают государства: рациональность внешней политики", написанной в соавторстве с Себастьяном Розато (Sebastian Rosato) и опубликованной Йельским университетом 5 сентября, он отмечает, что в ходе украинского кризиса Кремль действует чрезвычайно рационально. И рекомендует: "Западу было бы полезно воспринимать Путина всерьез".

Такой подход Миршаймера, преподающего в Чикагском университете, служит настоящим теоретическим противоядием против тех, кто оправдывает грязную политику американского глубинного государства, как Фукуяма, Ростоу, Хантингтон, Бжезинский, Каган, Най, Фергюсон, Киссинджер. Миршаймер, критикующий внешнюю политику, проводимую безрассудными, некомпетентными, коррумпированными правящими классами Запада и вышедшим из-под контроля военно-промышленным комплексом, в своей новой книге опровергает клевету глобалистов об украинском военном конфликте и Путине, которая является продуктом психологической войны.

В то время как Запад пытается представить российского лидера "жаждущим власти мегаломаньяком", "неуравновешенным автократом", "оккупантом" и "фантазером", ученый подчеркивает, что решение Путина по Украине было очень разумным шагом как с точки зрения выбора времени, так и с точки зрения интересов и выживания России.

Потому что США, пытаясь изменить баланс сил на Украине, нарушили красные линии России. Обращая внимание на это, Миршаймер отмечает: "Запад превратил Украину в редут на границе с Россией. Это экзистенциальная угроза для РФ. Путин принял меры, чтобы предотвратить это изменение баланса сил. С этой точки зрения украинский ход для Путина является законной самообороной. Целью военного конфликта было не завоевание всей Украины".

Путин пытался остановить агрессию Запада агрессивной дипломатией, 17 декабря 2021 года он предложил США нейтральную Украину и возвращение НАТО к границам 1997 года в Восточной Европе. Но Вашингтон не согласился.

В результате Путин принял свое решение не как одинокий волк. Этот факт подтверждает и директор ЦРУ Уильям Бернс (William Burns). Так, Бернс предупреждал Белый дом в 2008 году, будучи послом в России: "Вступление Украины в НАТО — это самая яркая из всех красных линий не только для Путина, но и для всей российской элиты, включая самых ярых либеральных оппонентов".

Другими словами, США знали, что спровоцируют Россию украинским сценарием. И спровоцировали. Но не получили от этой провокации то, что ожидали. Они не смогли ни демонизировать Путина, ни изолировать Россию санкциями. Российская экономика в настоящее время находится в гораздо более благоприятном положении, чем экономика таких стран, как Великобритания, Франция, Германия.

Более того, Путин, которого называют "иррациональным", находится в несравнимо лучшей форме, чем президент США Байден, пожимающий руку пустоте.

Одним словом, на самом деле фантазером, мегаломаном, опасным, наглым и иррациональным, как доказывает Миршаймер, является не Путин. Это — характеристика западных лидеров.

Украинский кризис в очередной раз показал миру гниль Запада и западных правящих классов.