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ТАСС

Лавров и Ван И отметили бесперспективность урегулирования на Украине без участия России

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И на полях саммита G20 на Бали
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И на полях саммита G20 на Бали.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Бедняков

Министр иностранных дел РФ также проинформировал главу МИД КНР об основных итогах визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И отметили бесперспективность попыток урегулирования кризиса на Украине без учета интересов России и без ее участия в этом процессе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров в Москве.

"Стороны обстоятельно обсудили текущее положение дел на Украине, отметив бесперспективность попыток урегулирования кризиса без учета интересов и тем более без участия России", - сообщили в дипведомстве.

Отмечается также, что Лавров проинформировал Ван И об основных итогах визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. 

Ван И проинформировал Лаврова о содержании переговоров с советником президента США по национальной безопасности Джоном Салливаном, добавили в ведомстве.  

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Страны
Китай
КНДР
Россия
США
Украина
Персоны
Ким Чен Ын
Лавров Сергей
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