Лавров и Ван И отметили бесперспективность урегулирования на Украине без участия России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И на полях саммита G20 на Бали.

Министр иностранных дел РФ также проинформировал главу МИД КНР об основных итогах визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И отметили бесперспективность попыток урегулирования кризиса на Украине без учета интересов России и без ее участия в этом процессе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров в Москве.

"Стороны обстоятельно обсудили текущее положение дел на Украине, отметив бесперспективность попыток урегулирования кризиса без учета интересов и тем более без участия России", - сообщили в дипведомстве.

Отмечается также, что Лавров проинформировал Ван И об основных итогах визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию.

Ван И проинформировал Лаврова о содержании переговоров с советником президента США по национальной безопасности Джоном Салливаном, добавили в ведомстве.