Китайские ограничения на экспорт БЛА создают проблемы для России

Как сообщила газета "Коммерсантъ" в материале Айгуль Абдуллиной "Беспилотники не долетают до России. Ограничения Китая привели к перебоям с поставками дронов и комплектующих" , введенные властями КНР ограничения на экспорт беспилотных летательных аппаратов серьезно осложнили их поставки в Россию и привели к дефициту ряда комплектующих, например тепловизоров. Крупные российские производители дронов успели создать существенные запасы и надеются, что их поставщики в Китае смогут получить лицензии на экспорт в РФ, но оформление может занять до года. Для этого необходимо доказать, что беспилотник не будет использован в военных целях. Продавцы китайских дронов в РФ пытаются наладить параллельный импорт. Однако некоторые жалуются, что Казахстан на днях ужесточил процедуру ввоза.

(с) Виталий Белоусов / РИА Новости

Как стало известно "Ъ", введенные Китаем с 1 сентября ограничения на экспорт беспилотников привели к приостановке поставок комплектующих и самих дронов массой более 4 кг. По определенным типам уже наблюдается дефицит, в том числе по агродронам, которые весят в среднем 30-40 кг и пока производятся в РФ в единичных экземплярах.

Министерство торговли Китая 31 июля объявило о введении экспортного контроля в отношении высокопроизводительных беспилотных воздушных судов (БВС), которые могут быть использованы в военных целях.

Как указано в опубликованных министерством разъяснениях, на два года будет ужесточен контроль поставок беспилотников весом от 4 кг или максимальной взлетной массой от 7 кг с продолжительностью полета более 30 минут.

В список попали БВС, способные "нести груз с функцией сброса или с возможностью закрепления такого устройства". Также разрешение придется получать поставщикам мульти- и гиперспектральных камер для дронов (применяются в том числе при съемке для сельского и лесного хозяйства). Кроме того, ограничиваются поставки мощного бортового радиооборудования, инфракрасных камер, тепловизоров, а также модулей лазерной дальнометрии и позиционирования.

Чтобы иметь возможность экспорта оборудования, китайский поставщик должен получить лицензию Минторга КНР и разрешение таможенной службы, предоставив в том числе информацию о конечном получателе. Минторг проверяет получателя на присутствие в санкционных списках, "связанных с военной деятельностью или нежелательными для Китая действиями", запрашивает финансовые отчеты и корпоративные документы.

Если китайский экспортер нарушит требования лицензии, ему грозит административная ответственность, а в случае намеренного нарушения - уголовная. При этом власти КНР запрещают экспорт любых беспилотников вне зависимости от характеристик, если они будут применяться в военных целях. Это обстоятельство, по словам опрошенных "Ъ" участников рынка, привело к приостановке поставок даже той продукции, которая не попадает под введенные ограничения.

Большинство крупных производителей беспилотников в РФ заверили "Ъ", что заблаговременно пополнили запасы деталей еще до вступления новых правил в силу.

Как пояснили в одной из компаний, сейчас там ожидают "получения информации о поставках тепловизоров, на середину сентября понимания нет". Часть собеседников уточнила, что их поставщики сейчас пытаются приступить к получению лицензий.

Рассмотрение заявок и оформление документов, по оценкам источников "Ъ", может занять от полугода до года, но уже есть те, кому это удалось. Разрешение выдается на шесть месяцев с правом продления, говорит Рамиль Шевохутдинов, основатель представительства производителя сельхоздронов Jtilep в РФ, где начали оформлять лицензию задолго до 1 сентября. По его словам, если за время действия лицензии агродрон "каким-то образом окажется в зоне боевых действий, поставщик его отключит и расторгнет контракт с покупателем", а ответственные за процесс госслужбы Китая отзовут разрешение и заблокируют поставщика и компанию-покупателя.

Для ускорения процесса, полагает господин Шевохутдинов, компании-покупатели могут обратиться к посредникам в других странах. Но такая схема увеличивает время доставки оборудования на несколько недель и повышает стоимость вдвое.

Подорожание затрагивает и отечественных производителей, работающих на иностранной компонентной базе.

Ряд из них уже сегодня предупреждают своих клиентов о пересмотре цен как минимум на 20% в связи с изменением курса валют, рассказывает Тигран Исраелян, гендиректор маркетплейса систем безопасности "Техключи.РФ". Ситуация действительно накаляется, констатирует гендиректор "Транспорта будущего" (ТБ, структура производителя продуктов "Эфко") Юрий Козаренко.

Пока у ТБ "сохраняются нормальные отношения" с китайскими поставщиками и идут поставки, оформленные до 1 сентября. Но в компании уже ощутили изменение работы с таможенными, казначейскими службами и банками КНР: "Пропускать стали гораздо сложнее, опасаясь как отмен поставок, так и возможных проверок". Ситуация улучшится, когда в РФ развернется полномасштабное производство комплектующих, полагает господин Козаренко, добавляя, что нужное для этого оборудование не попало под ограничения.

Производители в августе вывозили оптом все, что могли, отмечает гендиректор компании RuDrones Дмитрий Дацыков: "Камеры, датчики, контроллеры двигателей, устройства противодействия БВС". Сейчас они констатируют, что запасов хватит на один-два квартала. Перспективы дальнейших поставок, по его словам, пока не понимают ни российские импортеры, ни китайские экспортеры, которые не хотят брать на себя ответственность за конечных получателей.

Другие участники рынка отмечают, что налаживание отверточной сборки беспилотников в РФ потребует времени и повысит стоимость продукции.

Несколько собеседников "Ъ" пожаловались, что регуляторы, в частности Минпромторг, не участвуют в переговорах с коллегами из КНР и не способствуют налаживанию поставок. В Минпромторге "Ъ" не ответили. Ряд производителей и продавцов в РФ отметили, что по мере исчерпания складских запасов надеются на возможность заказа на Aliexpress, но гарантий их получения пока нет.

"Ъ" обзвонил около десяти ритейлеров аграрных, мониторинговых и промышленных беспилотников, в том числе Paragraf, Spb-geon, RusGeoСom, IQmac. В ряде случаев продукция отсутствует или осталась в штучном количестве, цены выросли до двух раз. Например, почти вдвое выросли цены на наиболее популярные в РФ агродроны DJI и XAG, которые ушли с российского и белорусского рынков, но их продолжали завозить через Казахстан.

На днях, по словам трех продавцов, поставщики из Казахстана уведомили их о прекращении отгрузок в связи с ужесточением контроля за продукцией двойного назначения. В результате из восьми магазинов в двух осталось по два DJI Agras T30. Если летом T30 с четырьмя аккумуляторами предлагался за 1,8 млн руб. (сейчас нет в наличии), то сейчас цена на комплект с тремя батареями - уже 2,9 млн руб.

Похожая ситуация с гексакоптерами Supercam, которые используются для создания ортофотопланов, мониторинга и патрулирования. Два продавца указали, что больше не завозят их, еще три дилера уточнили, что решают вопросы с предзаказом, но сроки неясны. Два поставщика, у которых остаются три дрона, обещали опубликовать цены после их "курсового пересмотра". Самый распространенный беспилотник DJI Mavic 3 весом менее 1 кг, по словам продавцов, подорожал за месяц в среднем на 20%, до 250 тыс. руб.

На складах опрошенных "Ъ" пяти компаний оставалось менее десяти единиц. Там сообщили, что находятся в поиске альтернативных каналов поставок. Еще один дистрибутор заявил о наличии не менее сотни Mavic на складе. По словам двух продавцов, они ожидают поставки небольших мониторинговых дронов Autel Evo Nano, которые формально не подпадают под ограничения, но их поставщики в КНР медлят с отправкой.