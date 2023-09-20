В Германии заявили, что пока не планируют обучать украинских пилотов управлению F-16

По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, в настоящее время делается упор на предметы снабжения, то есть одежду и теплогенераторы

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Германия в настоящее время не планирует обучать украинских пилотов управлению западными истребителями F-16. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Bild в преддверии встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн.

"На данный момент это не планируется", - сказал Писториус, отвечая на вопрос, будет ли Германия оказывать поддержку в обучении украинских пилотов управлению F-16. "Мы сосредотачиваем нашу помощь на артиллерии, противовоздушной обороне, бронетехнике и инженерных возможностях", - пояснил он.

Сейчас, по словам министра, делается упор на предметы снабжения, то есть одежду и теплогенераторы. "Мы поддерживаем тем, что у нас хорошо получается и в чем Украина нуждается больше всего. Что касается коалиции истребителей, то другие партнеры демонстрируют свои сильные стороны. И это к лучшему", - резюмировал Писториус.