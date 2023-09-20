Войти
ТАСС

Космонавт Мисуркин считает, что космический туризм должен быть доступным для всех

482
0
0
Космонавт-испытатель Александр Мисуркин
Космонавт-испытатель Александр Мисуркин.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Александр Мисуркин привел пример с запуском первого самолета братьев Райт и напомнил, что "долго многие считали, спорили, станет ли авиация какой-то полноценной отраслью, или это будет уделом аттракционов"

ТЮМЕНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Космонавт Александр Мисуркин положительно относится к космическому туризму и считает, что космос должен быть доступным для всех, сообщил он ТАСС на полях промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени.

"Отношение к туризму абсолютно положительное. Можно посмотреть пример с авиацией. Когда братья Райт подняли свой самолет в воздух, еще долго многие считали, спорили, станет ли авиация какой-то полноценной отраслью, или это будет уделом аттракционов. Сегодня мы жизнь без авиации себе слабо представляем и, я считаю, космонавтика должна идти по такому же пути, и космос должен становиться все более доступным для всего общества и цивилизации", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах развития космического туризма.

Космонавт Александр Мисуркин стал первым специальным корреспондентом ТАСС на МКС. В 2021 году ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства.

В рамках культурной программы промышленно-энергетического форума TNF также прошел сеанс одновременной игры с шахматистом Яном Непомнящим и литературные чтения с писателем Александром Цыпкиным, который прочитал участникам форума новые, неопубликованные произведения и фрагменты из уже известных зрителям рассказов. У каждого зрителя была уникальная возможность получить книгу и автограф. На площадке открыта выставка, посвященная 70-летию Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции "Путь героев", она рассказывает историю открытия крупнейших залежей нефти в стране и в мире.

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум проходит с 18 по 21 сентября в Тюмени. В прошлом году он объединил 40 мероприятий деловой программы, в которых поучаствовали 9 тыс. человек. Выставка TNF EXPO прошла на площади 3 тыс. кв. метров, ее посетили 5 тыс. человек, участниками стали 60 компаний. ТАСС является генеральным информационным партнером форума. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Похожие новости
27.10.2021
Рогозин: Роскосмос получает множество заявок на полет на МКС после проекта "Вызов"
28.01.2021
В NASA заявили об открытости к обсуждению сотрудничества с РФ по лунной станции
20.04.2020
«Роскосмос» показал «Ракету Победы»
19.02.2019
Пилотируемый запуск "Союза" к МКС застрахуют на 4,156 млрд рублей
04.05.2018
Проблемы российского участия в программе создания окололунной орбитальной станции
01.09.2009
Роскосмос рассматривает возможность строительства дополнительного пилотируемого корабля "Союз" для Европы
19.09.2007
После 2010 года начнется постепенная трансформация МКС в космическую лабораторию - Перминов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 15:36
  • 478
Претензии к администрации сайта
  • 20.09 15:03
  • 4139
Оценка Советского периода в истории России.
  • 20.09 13:35
  • 55346
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.09 12:58
  • 2643
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.09 12:27
  • 2
Источник «Известий» сообщил о визите Суровикина в Алжир
  • 20.09 12:27
  • 26
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 19.09 15:27
  • 0
Польша и Украина больше не смогут общаться
  • 19.09 14:19
  • 2
Госдеп США сообщил о «работе над урегулированием» конфликта Армении и Азербайджана
  • 19.09 12:51
  • 1
Эрдоган заявил, что в мирном процессе по Украине не будет проигравших сторон
  • 19.09 12:42
  • 1
Двигатель спутника CubeSat настолько мал, что его приходится печатать по технологиям микрочипов
  • 19.09 09:55
  • 0
Киев отправляет шахтеров в мясорубку
  • 19.09 06:02
  • 446
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 19.09 05:08
  • 1
Бомбовоз марки «МиГ»
  • 18.09 20:15
  • 22
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 18.09 14:19
  • 34
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34