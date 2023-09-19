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ТАСС

Глава Минобороны Германии объявил о новом пакете помощи Украине на €400 млн

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Источник изображения: AP Photo/ Matt Rourke

В пакет войдут в том числе боеприпасы, уточнил Борис Писториус

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Германия выделит Украине новый пакет помощи, который будет среди прочего включать боеприпасы. Об этом министр обороны Германии Борис Писториус сообщил в интервью газете Bild в преддверии встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн.

"Да. Мы поставим дополнительные боеприпасы: фугасные боеприпасы, минометные боеприпасы, противоминные ракеты", - сказал Писториус, отвечая на вопрос, планируется ли новый пакет помощи Киеву. При этом он добавил, что "боеприпасы - это то, в чем Украина больше всего нуждается". "Кроме того, мы поможем с оборонной техникой и системами разминирования. Однако мы также позаботились о приближающейся зиме: мы отправим одежду, а также генераторы электроэнергии и тепла. Общий объем пакета составит €400 млн", - подчеркнул глава Минобороны ФРГ. 

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Страны
Германия
Украина
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