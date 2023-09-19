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Известия.ru

Американист рассказал об опасениях США насчет поставок Киеву ракет ATACMS

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Attila Husejnow

Американист Дудаков: в Белом доме опасаются поставок ATACMS из-за риска эскалации

Слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби об угрозе национальной безопасности США при эскалации конфликта на Украине могут указывать на то, что в администрации президента Джо Байдена склонны не поставлять ракеты большой дальности ATACMS Киеву. Такое мнение в разговоре с «Известиями» 18 сентября высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Ранее Кирби заявил в интервью британской газете The Daily Telegraph, что эскалация украинского конфликта навредит национальной безопасности США. В частности, он отметил, что РФ является «крупной ядерной державой» и обладает значительной военной мощью.

«Политика администрации Байдена заключается в сдерживании конфликт на Украине в узких рамках, чтобы он не вышел за пределы территории самой Украины и приграничных регионов России и не перерос в прямое столкновение РФ и НАТО», — заявил Дудаков.

При этом он отметил, что Киев далеко не всегда следуют этой политике и пытается атаковать беспилотниками российские территории, в частности, Москву. Однако, американцы, по его словам, «в какой-то степени всё-таки заставляют их сдерживаться».

«Что касается заявлений Кирби, я думаю, что в первую очередь, их стоит расценивать в рамках дискуссии по поводу поставок Киеву ракет ATACMS, которые имеют дальность стрельбы 300–500 км. Их передача уже действительно будет означать, что конфликт выходит за рамки Украины и приграничных регионов РФ и превращается в большое столкновение. И заявление Кирби может говорить о том, что в администрации Байдена склоняются к тому, чтобы эти ракеты не поставлять», — считает Дудаков.

При этом политолог не исключил, что на фоне провала украинского контрнаступления может преобладать позиция ястребов, которые стремятся к тому, чтобы поставить Украине «всё, чтобы только хоть как-то переломить ситуацию».

15 сентября газета The Wall Street Journal сообщала, что администрация Байдена рассматривает возможность передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS этой осенью. По словам источника в Белом доме, итоговое решение должно быть одобрено главой государства. Американские власти рассчитывают, что поставки ATACMS усилят контрнаступление Украины.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

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