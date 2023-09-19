МиГ-31 не допустил нарушения границы самолетом ВМС США над Баренцевым морем

Как сообщили в Минобороны РФ, полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российский МиГ-31 не допустил нарушения госграницы над Баренцевым морем самолетом американской базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что 18 сентября средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающийся к российской границе объект над акваторией Баренцева моря. В воздух подняли истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота, чтобы он опознал цель и недопустил нарушения границы. Экипаж МиГ-31 идентифицировал цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США. Иностранный военный самолет при приближении российского истребителя выполнил разворот от госраницы.

В Минобороны добавили, что экипаж российского истребителя действовал в строгом соответствии с международными правилами полетов над нейтральными водами, не допуская пересечения воздушных трасс или опасного сближения с воздушными судами иных стран.