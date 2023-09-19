Евгений Дудоров: наш композитный дрон-камикадзе "обкатают" в зоне СВО

Специальная военная операция вскрыла ряд критических потребностей Вооруженных сил РФ, среди них – насыщение войск беспилотниками различных типов. В сложившейся ситуации шанс проявить себя получили не только крупные государственные военно-промышленные предприятия, но и частные игроки, среди них – компании, входящие в "Консорциум робототехники". Председатель правления консорциума, исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву о планах "обкатать" в зоне СВО композитный дрон-камикадзе, создании линейки электродвигателей для отечественных БПЛА, статусе проекта "Теледроид", а также объяснил, какие проблемы необходимо решить, чтобы боевые роботы могли массово применяться на поле боя.

– Евгений Александрович, на каком уровне в целом сегодня находится отечественная робототехническая отрасль, какие основные проблемы существуют для ее развития?

– Как только ввели санкции, не говоря уже о 2022 году, российские разработчики переключились на азиатские рынки, но принцип работы остался тот же – мы все больше и больше впадаем в зависимость от технологий, просто теперь регион-источник поменялся. Последствия такой зависимости могут быть фатальными, так как политическая конъюнктура переменчива, мы не можем рассчитывать на то, что за нас будут решать наши же проблемы постоянно.

Сложившаяся ситуация требует от нас ускорить процесс импортозамещения по "чувствительным" технологиям – тот путь, на реализацию которого по оценкам аналитиков требуется 10 лет, мы должны пройти гораздо быстрее, за четыре-пять лет, не больше. В этой связи нам крайне важно оперативно запустить производства, основанные на наших собственных технологиях, тем более, что их у нас много.

Сегодня отечественная робототехника находится примерно на пятом из девяти существующих уровней технологической готовности: компоненты и детализованные макеты верифицированы в условиях, близких к реальным, достигнут уровень промежуточных или полных масштабов макетов систем, которые могут быть исследованы на стендах.

Через два года нам необходимо достичь седьмого уровня, на котором прототипы систем пройдут демонстрацию в эксплуатационных условиях, появится возможность выпускать мелкосерийные образцы.

К 2030 году должен быт достигнут последний – девятый уровень технологической готовности, который характеризуется полным импортозамещением, позволяющим достичь технологического суверенитета.

Это станет возможным только при сосредоточении и объединении усилий, поэтому наш консорциум выступает своего рода интегратором разнородных технологий для формирования российского рынка робототехники и его полной независимости от импортных решений. Мы, если так можно сказать, создаём межотраслевую индустрию.

Важно отметить, что в состав нашего консорциума входят исключительно российские производители и разработчики – мы сознательно не принимаем вендоров, то есть те компании, которые просто закупают технологии за рубежом и внедряют их в России.

– Каких результатов удалось достичь консорциуму в рамках деловой программы прошедшего форума "Армия-2023"?

– На "Армии" мы выставлялись на объединенной экспозиции – есть начинающие игроки, но в основном это уже зрелые, "взрослые" компании, имеющие в послужном списке целый ряд успешных разработок.

На выставке свои проекты представили пять участников нашего консорциума (НИИМА Прогресс, ИЦ АСК, Иннодрайв, Андроидная техника и Магна Электроникс). Среди наиболее интересных разработок – проекты компании Магна Электроникс. Первый – это реактивный дрон-камикадзе K-5, который в ближайшее время завершит испытания на предприятии. Скорость данного БПЛА – до 400 километров в час, дальность полёта – до 90 километров, электронная "начинка" беспилотника отечественная, разработанная на самом предприятии.

Вторая новинка – дрон-разведчик "Скат", оснащенный электродвигателем. Он может находиться в воздухе на протяжении 2,5 часов, передавая информацию в том числе для артиллерийских систем.

– Это инициативные разработки, или машины, разработанные по техническому заданию Минобороны?

– Большинство разработок консорциума являются инициативными. На самом деле так нам даже легче продвигать свою продукцию – если бы речь шла о проектах, реализуемых в системе Гособоронзаказа, то нам было бы их сложней осуществить, чем те технологии, которые мы делаем сами и уже потом выходим на силовые ведомства. Это в принципе общий тренд для отечественных частных компаний, работающих в военно-технической сфере.

Что касается непосредственно разработок "Андроидной техники" – на выставку мы привозили наш дрон "БАС-80" со складными крыльями. Это тоже своего рода "камикадзе", БПЛА получился очень компактным для эксплуатации.

Беспилотник легкий, весит 1,7 килограмма, сделан целиком из карбона либо стеклопластика, компактный - помещается в тубус, в котором и переносится оператором. Запуск осуществляется за счет применения стартового порохового заряда. Полезная нагрузка дрона – 500 грамм, с возможностью опционального увеличения до двух килограмм.

Испытания "БАС-80" проходят успешно – на них дрон подтвердил свои технические характеристики: максимальная скорость полета до 130 километров в час, высота полета – до 200 метров, дальность – до 30 километров.

Однако более приоритетным направлением в беспилотной сфере для нас является все-таки не создание самих летательных аппаратов, а разработка широкой линейки электродвигателей для БПЛА. На "Армии" мы демонстрировали первые образцы электродвигателей серии АТБ для беспилотников и уже зарекомендовавшие себя моментные электродвигатели серии ATD, спрос на них вырос кратно с начала СВО.

Ряд беспилотников, представленных на выставке, уже используют наши решения, правда в силу контрактных обязательств я не могу сказать, о каких конкретно изделиях идёт речь.

Буквально месяц назад мы начали отгружать первые партии наших электродвигателей для беспилотников заказчикам, сейчас они проводят собственные испытания, по итогам которых мы ожидаем подписание контрактов на производство нескольких тысяч таких силовых установок.

– Речь идет о гражданских или военных дронах?

– Честно говоря, мне это не так уж обязательно знать, но в современных условиях любой гражданский беспилотник может быть использован как военный и наоборот. И мы все прекрасно понимаем, что сегодня именно военная отрасль является ключевым "двигателем прогресса" в области развития беспилотных авиационных систем (БАС) и компонентов для её создания. Сегодня потребность отечественных производителей дронов в электродвигателях оценивается в сотни тысяч, если не миллионы установок.

Другое важное направление работы "Андроидной техники" сегодня – это разработка беспилотного транспорта. На выставке была представлена наша совместная работа с автозаводом "Урал" по созданию беспилотника на базе двуосного автомобиля "Урал". К этой теме проявляют интерес как сам автомобильный завод, на котором сейчас проходит испытания эта машина, так и другие потенциальные заказчики, в числе которых и Минобороны РФ.

Еще одна важная для нас тема – это медицина. Так, в линейке продуктов "Андроидной техники" есть комплекс для реабилитации людей после инсульта и черепно-мозговых травм "Ортез". С его помощью можно восстанавливать двигательные функции у участников СВО, получивших ранения и травмы на фронте.

Комплекс работает следующим образом: "Отрез" снимает энцефалограмму пациента, когда он хочет совершить то или иное движение, будь то сжатие или разжатие руки. Эти сигналы фиксируются и отправляются на исполнительное устройство, закрепленное на кисти. То есть, когда человек "воображает" движение, то устройство сжимается или разжимается, в результате чего человек зрительно и кинестетически (по ощущениям) получает обратную связь, о выполненном движении, таким образом формируются новые нейронные связи, что позволяет вернуть двигательную функцию кисти. Сегодня мы поставляем "Ортезы" в медицинские центры РФ, в том числе военно-медицинские. Мы работаем над расширением функционала комплекса и в скором времени появится устройства не только для кистей, но и для голеностопа, локтевого и плечевых суставов.

– На каком этапе находится работа по робототехнической платформе "Маркер"?

– Наверное, все уже видели кадры применения "Маркером" противотанковых ракет "Корнет" в непосредственной близости к зоне СВО. В рамках отработки данных технологий, мы рассматривали возможность применения решений, благодаря которым робот мог бы самостоятельно выдвигаться на передовую, находить объекты противника, наносить им поражение и возвращаться к месту дислокации.

Есть целый ряд вопросов, которые нам еще предстоит решить, в частности нужно сделать "Маркер" более устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы противоборствующей стороны. Уже есть серьёзные успехи в данном направлении, но их ещё предстоит закрепить.

Как говорится, "дьявол кроется в деталях" – в первую очередь речь идет об управлении роботом и наиболее эффективных способах применения платформы. Пока мы видим два наиболее перспективных направления для "Маркера" – противотанковая борьба и доставка грузов.

Сегодня в основном весь мир работает при классическом управлении роботами в "джойстиковом" режиме, то есть они постоянно контролируются оператором по постоянному каналу связи. Неудивительно, что при наличии такого постоянного канала роботов пока довольно просто подавить и вывести из строя.

Чаще всего при таком воздействии РЭБ платформа просто останавливается и ее крайне сложно запустить снова. По нашему мнению, нужно уходить от управления роботами по постоянному каналу связи и спутниковой навигации. Чтобы этого достичь, необходимо провести большое количество исследований в области технического зрения, искусственного интеллекта, средств связи и навигации нового типа.

– Продолжается ли сотрудничество "Андроидной техники" с группой военных советников "Царские волки" и если да, то над какими совместными проектами вы сегодня работаете?

– Да, безусловно, сегодня мы работаем с "Царскими волками" в частности по адаптации "Маркера" для работы в условиях близких к боевым. Второе направление – это дроны, в частности мы передали "Царским волкам" пару наших "БАС-80", чтобы коллеги в ходе опытно-боевой эксплуатации смогли найти наилучшие способы его применения, а также порекомендовали какие комплектующие лучше установить исходя из условий эксплуатации.

Еще один важный аспект нашего сотрудничества – это обучение операторов беспилотников воздушных и наземных. Нам важно, чтобы та техника, которую мы создаём, была интуитивно понятна и эффективно применялась исходя из поставленных задач, учитывая, что роботы – не самые простые в эксплуатации машины.

– Поговорим о "космическом" сегменте ваших работ. На каком этапе находится проект "Теледроид"?

– Закончено проектирование робота, сейчас мы получаем комплектующие и проводим их испытания на специализированных стендах. Это в том числе испытания на вибростойкость и радиоактивную стойкость, а также термические и вакуумные испытания. По нашим планам в начале следующего года у нас уже должен быть собран первый рабочий образец "Теледроида". Речь идет не о каком-то макете, а о полноценном роботе со "штатной" электроникой способной работать в условиях открытого космоса.

– Какие сроки полета "Теледроида" на МКС обозначены на сегодняшний день?

– Предварительно это рубеж 2025 года, но, конечно, нужно еще будет уточнять расписание полётов транспортных кораблей на станцию, и самое главное – сроки подготовки операторов "Теледроида" на Земле.

– Планирует ли "Андроидная техника" участвовать в российской лунной программе?

– В проекте "Луна-25" мы не участвовали, но тем не менее мы встречались с коллегами из НПО имени Лавочкина, обсуждали, какие решения, которые мы разрабатываем в частности в рамках "Теледроида", могут быть полезны для будущих лунных миссий. Мы считаем, что с каждым прилунением наших комплексов на спутник Земли они будут становиться все более роботизированными, в их составе будет все больше и больше различных устройств.

Сперва появится устройство для позиционирования, потом для забора лунного грунта, в перспективе лунный аппарат будет представлять собой некую платформу на роботизированном шасси колёсного типа с техническим зрением, которой можно будет управлять как в дистанционном, так и в полуавтоматическом режиме, как мы это предусматриваем для того же "Теледроида".

Первый режим функционирования нашего работа — это так называемый "аватар", когда им будут управлять в ручном режиме с МКС или с Земли, второй – полуавтоматический, когда "Теледроид" будет сам распознавать объекты взаимодействия и при определённом разрешении будет с ними работать. Самое главное для нашей науки сейчас – это все-таки "вернуться" на Луну и сделать там первые шаги. Прошло уже 50 лет, исследований с тех пор там не велось.

– Какие еще важные проекты "Андроидная техника" планирует финализировать до конца 2023 года?

– Мы рассчитываем нарастить поставки наших медицинских комплексов, потому что сейчас это один из наиболее актуальных запросов от заказчиков. Кроме того, мы хотим выйти с этой техникой на внешние рынки. Ведётся проработка данного вопроса с рядом дружественных стран.

К концу 2023 года мы также намерены открыть крупносерийное производство электродвигателей для беспилотников. Предполагается выпускать тысячи силовых установок в диапазоне мощностей от 100 ватт, до 10-12 киловатт, то есть от миниатюрных БАС с грузоподъемностью 500 грамм до чего-то "посолиднее" с грузоподъемностью 5-15 килограмм.

Сегодня эта тема является важным вызовом нашей науке и промышленности. Как известно, тот же Китай вводит ограничения по поставкам за рубеж сельскохозяйственных дронов, которые часто переделываются и под другие нужды, а также двигателей для беспилотников. Поэтому нашему производителю пора бы понять, что никакая заграница глобально нам уже не поможет, на это надеяться нельзя. Это утверждение особенно справедливо, если мы говорим о робототехнической отрасли – здесь мы долго "топтались" по европейскому и американскому рынку и, можно сказать, "подсели" на эти технологические решения.

– Ваши зарубежные партнеры покупают готовую продукцию или предоставляют какие-то технологии взамен?

– Запрашивать доступ к чувствительным технологиям у иностранных партнеров сегодня рискованно, даже если речь идёт о вполне дружественных государствах.

Мы сознательно не закупаем технологии за рубежом и не "делимся" своими, хотя подобные запросы по тому же "Маркеру" поступают к нам постоянно. Машина пока не поставляется в российскую армию, но даже сейчас некоторые страны уже хотели бы серийно ее закупить для себя с локализацией производства.

В то же время, мы ведем консультации с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и Минпромторгу, чтобы получить понимание, какие наши решения в принципе могут быть поставлены на внешний рынок. Если такая возможность появится, то мы будем продвигаться через Рособоронэкспорт или торгово-промышленную палату.