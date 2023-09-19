На востоке Польши восстановят заброшенные военные объекты

Жители Польши, владеющие недвижимостью и землями в Мазовецком, Подляском и Варминьско-Мазурском воеводствах, получили уведомления о намерении государства купить их владения. Так, стало известно, что польский минобороны в этих регионах планирует восстановить заброшенные военные объекты. Пока государство предлагает жителям взять недвижимость граждан по программе добровольного выкупа, но не согласным, в перспективе, грозит принудительная экспроприация.

Речь идет, среди прочего, о полигоне Мушаки недалеко от Нидзицы в Варминьско-Мазурском воеводстве, который ранее занимал 11 тыс. гектаров и использовался бронетанковыми, воздушно-десантными и РХБЗ войсками. Полигон был построен после Второй мировой войны, и тогда для этого были снесены несколько деревень, в том числе: Пец, Малга, Улесье, Ретково.

Известие о строительстве военного полигона взбудоражило представителей общественности. Кроме того, что людей заставляют покинуть свои дома, так местные жители недоумевают, что несколько десятков лет власти запрещали на этих землях какую-либо деятельность и даже самые незначительные туристические инвестиции, объясняя это необходимостью защиты уникальных природных богатств.

Надо отметить, что после закрытия полигона в 1993 году, эти территории, как природный заповедник стали охраняемой зоной в рамках программы «Natura 2000». В настоящее время Главное управление охраны окружающей среды, подтвердило, что земли, предназначенные под полигон Мушаки, считаются закрытыми и находятся в распоряжение МО.

При этом Мушаки не единственные место, где минобороны собирается забрать земли у поляков под восстановление объектов военной инфраструктуры.

Кроме того, известно, что в ближайшее время для формируемой 1-й пехотной дивизии легионов будут построены учебные центры в Сьлюбово, что в Мазовецком воеводстве (бывший полигон Технического института ВВС) и в Червоном Боре Подляского воеводства.

Власти оправдывают эти мероприятия необходимостью восстановления потенциала вооруженных сил на востоке страны, в ответ, на якобы исходящие от Беларуси и России угрозы.

Варшава не только строит полигоны, базы тылового обеспечения, а также новые военные лагеря на Белорусском направлении. Одновременно, с расширением военной инфраструктуры, Польша стягивает к границам Беларуси практически все боеспособные подразделения своих вооруженных сил, проводит мероприятия скрытой мобилизации, рассчитывая в ближайшее время «поставить под ружье» еще 100−150 тыс. человек. Это свидетельствует о явной подготовке Варшавы к агрессии против Минска.

Николай Астровский