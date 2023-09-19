Двигатель спутника CubeSat настолько мал, что его приходится печатать по технологиям микрочипов

Двигатель CubeSat

Британские, на сей раз инженеры, а не ученые, превзошли сами себя при создании нового миниатюрного двигателя для спутников типа CubeSat. По международным правилам эти устройства должны быть простыми, негерметичными, маломощными и не содержать токсичных материалов. Вес CubeSat ограничен 10 кг, но на практике большинство из них размером со смартфон, а потому и двигатели для них крошечные, плюс у них символический запас топлива.

Новый микродвигатель под названием ICE-Cube Thruster уже получил одобрение у Европейского космического агентства. Его размер менее человеческого ногтя, камера сгорания вместе с соплом имеют длину всего 1 мм. Двигатель потребляет всего 20 Вт в виде электрического тока и генерирует тягу в 1,25 миллиньютон при удельном импульсе 185 секунд. Топливом для ICE-Cube Thruster служит обычная жидкая вода, что упрощает требования для топливного отсека. При помощи гидролиза происходит разделение воды на кислород и водород, которые и подаются в камеру сгорания. Сложность в том, что для создания двигателя столь малых размеров пришлось прибегнуть к технологиям печати микрочипов. В частности, к процессу обработки кремниевых пластин с точностью до субмикрометра.

Александр Мартыненко