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Техкульт

Британская компания Deep представила проект создания подводного аналога МКС

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Станция Deep Sentinel

Известная своими исследованиями и разработками в области глубоководных технологий, британская компания Deep представила проект исследовательской базы Sentinel — подводного аналога МКС. Она будет построена на глубине около 200 метров в так называемой эпипелагической зоне, для которой характерна наибольшая концентрация — до 90 % — всех живых организмов в океане.

В настоящее время проект находится в стадии активного технического проектирования и запуска в производство. По сравнению с уже действующими подводными станциями (как правило, временными и стационарными) Sentinel — заметный шаг вперед. Она полностью автономна, имеет модульную структуру, что позволяет увеличивать ее в размерах, перестраивать, изменяя конфигурацию в зависимости от возникающих задач.

Станция Deep Sentinel

Станция Deep Sentinel

Станция Deep Sentinel


Добраться до Sentinel можно будет с помощью подводных аппаратов. Для работающих на ней ученых будет создана максимально комфортная обстановка. В их распоряжении будут исследовательские лаборатории, размещенные по соседству с зонами общего пользования, небольшими спальнями с односпальными кроватями и местами для развлечений. Ванные комнаты будут оборудованы душем, туалетом и раковиной. Разработчики обещают, что обитателям Sentinel не грозит клаустрофобия, подобно экипажам подводных лодок.

Станция Deep Sentinel

Однако до введения станции в эксплуатацию в 2027 году предстоит решить еще множество технических проблем — в частности, обеспечить стабильность конструкции в условиях колоссального давления, подачу необходимого количества кислорода и электроэнергии. Как сообщают в Deep, Sentinel будет питаться от возобновляемого источника энергии, а для переработки отходов установят мощный биореактор.

Станция Deep Sentinel

Александр Агеев

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Оригинал публикации
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Страны
Великобритания
Проекты
МКС
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