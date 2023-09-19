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Техкульт

DARPA работает над проектом передачи энергии по всему миру с помощью лазера

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Лазерный ретранслятор

Агентство DARPA анонсировало поистине фантастический проект постоянно действующего беспроводного ретранслятора энергии (POWER). Его суть заключается в передаче электроэнергии с помощью лазеров от одной воздушной платформы к другой с целью приведения в действие машин, находящихся за тысячи километров от источника питания.

На первый взгляд, идея очень привлекательна и проста в исполнении. Однако для ее реализации необходимо решить массу технических проблем. Поскольку лазеры работают исключительно по прямой линии, в верхних слоях атмосферы придется разворачивать бортовые ретрансляторы для минимизации искажений и ослабления сигнала из-за различных атмосферных явлений. К тому же, передатчик и ретрансляторы придется постоянно наводить на объект и корректировать луч, сохраняя фокусировку, подобно боевым лазерам. Самая большая проблема — огромные потери энергии в процессе преобразования лазерного луча в электричество и обратно через несколько переходов. Проект состоит из трех этапов: первый — разработка концепции ретранслятора, второй — интеграция технологии в существующий планер и третий — передача энергии мощностью 10 киловатт с помощью лазера на дальность 200 км.

Александр Агеев

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Компании
DARPA
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