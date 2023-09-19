США пытаются спасти однополярный миропорядок псевдореформой СБ ООН.

Президент США Джо Байден намерен предложить реформу Совета Безопасности ООН. По версии Штатов, орган должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим». При этом ранее Россия также высказывалась за изменения. В чем разница подходов двух стран, удастся ли прийти к консенсусу и каковы истинные намерения Вашингтона?

Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации. Об этом в интервью изданию Telegraph сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, в США считают, что орган должен стать "более инклюзивным и всеобъемлющим". Как ожидается, Байден выступит на 78-й сессии ГА ООН уже во вторник, он также проведет несколько двусторонних и многосторонних встреч.

О том, что Вашингтон хочет расширить Совбез до 21 страны, ранее писала газета The Washington Post. По информации издания, 11 государств станут постоянными членами ведомства, однако лишь пять из них будут обладать правом вето. Еще десять представителей присоединятся к органу на правах непостоянных участников. Газета ВЗГЛЯД писала почему подобная реформация невозможна без содействия России.

При этом Москва также поддерживает изменения структуры СБ ООН. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что деятельность этого международного органа очень важна. "Для этого необходим, конечно же, консенсус всех участников", – пояснил он.

Представитель Кремля добавил, что Совбезу ООН необходима также большая инклюзивность "с точки зрения участия именно тех государств, которые за последнее время приобрели дополнительную роль и в гораздо большей степени влияют на мировую безопасность, мировую экономику и все громче и громче заявляют о себе". По его словам, этот разговор надо начинать уже сейчас.

Кроме того, в июне глава МИД Сергей Лавров утверждал, что расширение Совбеза должно происходить за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки. По его мнению, в настоящий момент западные страны имеют абсолютно непропорциональное представительство в ведомстве: из 15 мест в Совете Безопасности шесть занимают сторонники США.

В сентябре прошлого года Лавров, обращаясь к делегатам 77-й ГА ООН, заявил, что объединение должно быть адаптировано к современным реалиям. Об этом сообщается на официальном сайте организации. По мнению дипломата, Бразилия и Индия являются ключевыми международными игроками, достойными членства в Совбезе. Кроме того, он подчеркнул и обязательность повышения роли Африки внутри организации.

Напомним, с 19 по 26 сентября в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке пройдут общие прения, которые откроют 78-ю сессию Генеральной Ассамблеи. Об этом сообщается на официальном сайте ООН.

Сейчас же эксперты уверены – в нынешних геополитических реалиях реформирование СБ ООН станет непростой задачей. Основная сложность заключается в том, что под видом изменений Вашингтон вновь попытается сохранить роль гегемона.

"Борьба за реформирование СБ ООН – это не что иное, как противостояние ведущих стран мира за будущий миропорядок. Именно сейчас решается, какой мы увидим международную арену через десять–двадцать лет, будет ли она многополярной или однополярной", – сказал германский политолог Александр Рар.

"Россия давно предлагала другим участникам Совбеза договориться о том, в каком именно ключе стоит изменить структуру организации. Однако США настаивали на сохранении действующих правил игры. Теперь же в Вашингтоне поняли, что "жить по-старому" больше не получится. Инклюзивность становится реальностью нынешней политики", – отмечает эксперт.

"Государства Глобального Юга настаивают на том, чтобы они были представлены в СБ ООН наравне с западными странами. Джо Байден готов пойти на уступки Африке, Латинской Америке, Азии и Австралии, однако он не заинтересован в том, чтобы Совбез пополнился участниками, обладающими правом вето", – подчеркивает собеседник.

"США постараются провести расширение только за счет тех акторов, которые в той или иной мере проявляют лояльность Вашингтону.

При этом и Германия также заинтересована в том, чтобы занять свое место в СБ ООН", – уточняет политолог. "Берлин не против того, чтобы Европа имела общий голос и общее право вето. Но ни Франция, ни Британия на это не пойдут. Кроме того, ФРГ, как и другие страны ЕС, будет добиваться лишения России возможности ветировать какие-то решения", – считает он.

"На мой взгляд, перспектива реформы Совбеза плачевна. Африку, Латинскую Америку и Азию не устроит формальное расширение СБ ООН без предоставления им права вето. Скорее всего, мировой порядок начнет "расслаиваться". Провозглашенный Джо Байденом поход "демократов против диктаторов" только усугубит ситуацию", – акцентирует собеседник.

"Скорее всего, в недалеком будущем мир увидит две отдельные ООН. Одна будет проамериканской со штаб-квартирой в Нью Йорке. Вторая же станет представлять права Глобального Юга и расположится в одной из столиц стран БРИКС", – отмечает Рар.

Несколько иной точки зрения придерживается Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. Он отмечает, что

Россия не заинтересована в создании альтернативы ООН, ведь Москва всегда апеллирует к организации как к высшему органу действующего глобального миропорядка.

"На данной площадке у нас много рычагов для реализации внешней политики. Например, очень ценно право вето", – считает эксперт. "Однако объединение, дополняющее деятельность ООН, действительно может быть создано на базе БРИКС. Но подчеркну – дополняющая, а не альтернативная. При этом Россия может сделать ряд предложений по реформированию ООН. Например, мы, вероятно, попытаемся перенести штаб-квартиру организации из США в нейтральные страны", – акцентирует собеседник.

"Но я не верю в то, что Вашингтон реально хочет услышать "голос Африки". Желание США реформировать Совбез ООН направлено исключительно на сохранение однополярного мира и глобального доминирования американцев", – подчеркивает Трухачев.

При этом изменения структуры площадки давно назрели, отмечает Федор Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", научный директор МДК "Валдай". "Все согласны с тем, что это необходимо. Примечательно, что Россия и США даже используют схожие тезисы. Так, стороны говорят о важности расширения представительности регионов и переосмысления системы под нужды XXI века", – указал он.

"Однако, как говорится, "дьявол кроется в деталях", – заметил эксперт. – Вашингтон заинтересован в том, чтобы новые члены Совбеза придерживались прозападной позиции по ключевым глобальным вопросам. Поэтому основными претендентами видят Германию, Японию и Индию".

"Россия готова согласиться со вступлением в СБ ООН Нью-Дели, однако остальные кандидаты Москву категорически не устраивают. К слову, Индию, скорее всего, заблокирует Китай. Мы заинтересованы в том, чтобы орган в большей степени отражал мнение мирового большинства. В этом плане Бразилия смотрится достаточно хорошим претендентом", – акцентирует политолог.

"Кроме того, Россия выступает и за присоединение африканских стран. Немаловажно, что для интеграции нового члена в Совбез все действующие участники должны прийти к консенсусу. В текущей ситуации это сложно представить, поэтому расширение в ближайшей перспективе маловероятно", – считает Лукьянов.

"Имеются и другие сложности. Например, критерии присоединения страны к СБ ООН до сих пор четко не определены. Что должно стать решающим фактором при выборе кандидата: экономическая мощь, политическое влияние или военная сила? К тому же в регионах, ради представительства которых и планируется реформация, много равных и достойных претендентов", – рассуждает эксперт.

"Например, Латинскую Америку могут представлять и Мексика, и Бразилия, и Аргентина. Все государства занимают важное место в жизни континента, и определиться, кто из них важнее, практически невозможно. Аналогичная ситуация в Африке", – подчеркивает политолог.

"Нетронутым останется и действующая система права вето. В западных странах часто звучат призывы к тому, чтобы лишить Россию возможности ветирования, однако Китай не даст продавить эту идею", – резюмирует Лукьянов.