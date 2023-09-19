Войти
Lenta.ru

Работе БПЛА зимой предрекли сложности

412
0
0
Военнослужащий с БПЛА
Военнослужащий с БПЛА.
Источник изображения: Александр Щербак / ТАСС

Работа беспилотников зимой может ухудшиться ввиду особенностей погоды. В частности, могут возникнуть проблемы с летными характеристиками, с оптическими системами и прочим. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил руководитель компании «Аэрокон», эксперт рабочей группы «Аэронет» Эдуард Багдасарян.

«Зима, холодная погода, осадки, влажность очень плохо влияют на технику. В частности, работа значительно осложняется, если речь не о специальной военной технике. Также в мороз могут быстрее разряжаться литиево-полимерные аккумуляторы. Значит, ухудшаются и летные характеристики», — предупредил специалист.

Также зимний период является сложным и для операторов беспилотников: могут возникать проблемы с видимостью, с оптическими системами. Кроме того, работа осложняется не только для тех, кто управляет дронами, но и для тех, против кого они используются.

«Более сложными становятся условия радиоэлектронного опознавания и выявления объектов», — сказал Багдасарян.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник самолетного типа рухнул возле нефтебазы в Рязани. Дрон залетел на территорию Рязани в пять утра 17 сентября. Его целью могла быть российская нефтебаза. В результате беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы, и попытка атаки была сорвана.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Аэрокон ООО
Проекты
БПЛА
Похожие новости
25.04.2016
Российский беспилотник установил мировой рекорд по длительности полета
22.10.2014
Михаил Прохоров создает в Казани «ё-самолет»?
10.01.2014
Компания "Аэрокон" испытывает новый беспилотник для аэрофотосъемки
25.12.2012
"Аэрокон" до конца года поставит заказчику первый комплекс с БПЛА "Инспектор-202"
16.11.2011
Привлекла внимание не только профессионалов
16.06.2010
Новости "ТВМ-2010". Аэроджип "FORTIS" – ответ современным требованиям к амфибийному транспорту
20.08.2009
Новая продукция ЗАО "Аэрокон" на авиасалоне МАКС-2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.09 09:55
Киев отправляет шахтеров в мясорубку
  • 19.09 09:43
  • 55313
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.09 07:05
  • 2642
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.09 06:02
  • 446
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 19.09 05:08
  • 1
Бомбовоз марки «МиГ»
  • 18.09 20:15
  • 22
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 18.09 14:19
  • 34
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 18.09 10:49
  • 1
Источник «Известий» сообщил о визите Суровикина в Алжир
  • 18.09 09:48
  • 0
Маски сброшены: беглая оппозиция хочет крови
  • 18.09 02:30
  • 3
Экс-советник Кучмы заявил, что Украина не выдержит продолжения боев
  • 16.09 18:06
  • 6
«Ростех» планирует создать процессор «Эльбрус-Б» на 60-нм техпроцессе
  • 16.09 17:17
  • 56
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 16.09 14:45
  • 1
США проведут первое летное испытание нового бомбардировщика шестого поколения до конца года - корпорация
  • 15.09 19:42
  • 23
Выпуск военных самолётов в России догнал показатели СССР 1980-х годов и обогнал США
  • 15.09 14:24
  • 0
«Зачем Европарламенту понадобился дешёвый спектакль в исполнении сбежавшей преступницы?»