Работе БПЛА зимой предрекли сложности

Работа беспилотников зимой может ухудшиться ввиду особенностей погоды. В частности, могут возникнуть проблемы с летными характеристиками, с оптическими системами и прочим. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил руководитель компании «Аэрокон», эксперт рабочей группы «Аэронет» Эдуард Багдасарян.

«Зима, холодная погода, осадки, влажность очень плохо влияют на технику. В частности, работа значительно осложняется, если речь не о специальной военной технике. Также в мороз могут быстрее разряжаться литиево-полимерные аккумуляторы. Значит, ухудшаются и летные характеристики», — предупредил специалист.

Также зимний период является сложным и для операторов беспилотников: могут возникать проблемы с видимостью, с оптическими системами. Кроме того, работа осложняется не только для тех, кто управляет дронами, но и для тех, против кого они используются.

«Более сложными становятся условия радиоэлектронного опознавания и выявления объектов», — сказал Багдасарян.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник самолетного типа рухнул возле нефтебазы в Рязани. Дрон залетел на территорию Рязани в пять утра 17 сентября. Его целью могла быть российская нефтебаза. В результате беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы, и попытка атаки была сорвана.