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ТАСС

Сийярто предложил использовать сессию Генассамблеи ООН для установления мира на Украине

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

Глава МИД Венгрии считает, что "ООН была создана не для того, чтобы объединять единомышленников, для этого есть другие организации"

БУДАПЕШТ, 18 сентября. /ТАСС/. Международное сообщество должно воспользоваться сессией Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы приступить к урегулированию конфликта на Украине и подтолкнуть противоборствующие стороны к переговорам. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, прибывший в Нью-Йорк для участия в работе всемирной организации.

"Необходимо воспользоваться этой неделей, чтобы принести мир на Украину. Здесь будут русские, украинцы, американцы, французы. Здесь будут все, и у всех будет возможность поговорить друг с другом, так сказать, на нейтральной территории", - заявил глава МИД в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто считает, что "ООН была создана не для того, чтобы объединять единомышленников, для этого есть другие организации, такие как НАТО или Европейский союз". "ООН была создана для того, чтобы стороны - даже те, которые находятся в состоянии войны, - могли хотя бы разговаривать друг с другом, потому что тогда будет оставаться надежда на какое-то решение и ситуация, по крайней мере, не ухудшится", - отметил министр.

Он также напомнил, что сейчас сложилась самая тревожная ситуация в области международной безопасности после Второй мировой войны, поскольку в разных регионах "бушуют 50 вооруженных конфликтов". При этом из-за событий на Украине человечество оказалось как никогда близко к развязыванию третьей мировой войны, заявил Сийярто. 

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