Минобороны РФ сообщило о маневрах флота в Чукотском и Беринговом морях с участием 10 тыс. военных

Москва. 18 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Министерство обороны РФ заявило, что в Чукотском, Беринговом морях и на полуострове Чукотка проходит тактическое учение Тихоокеанского флота "Финвал-2023" по защите коммуникаций Северного морского пути.

"В тактическом учении принимают участие порядка 10 тысяч военнослужащих и более 50 единиц боевой техники, в том числе надводные корабли и суда обеспечения, подводные лодки, самолёты и вертолёты морской авиации, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также колёсная и гусеничная бронетехника высокой проходимости", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Все эпизоды учения носят оборонительный характер и предназначены для совершенствования подготовки сил и войск для действий на северо-восточных рубежах России", - заявило Минобороны РФ.

Чукотское море расположено между Чукоткой (Россия) и Аляской (США). В Беринговом море проходит морская граница между Россией и США.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что учение проводится под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России Николая Евменова. В маневрах задействованы войска и силы Тихоокеанского флота.

"Первым эпизодом учения стало выполнение боевых упражнений по поражению группировки кораблей в северо-восточной части Берингова моря. Нанесение ракетного удара отработали экипажи гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и атомного подводного ракетного крейсера "Томск", а также берегового ракетного комплекса "Бастион", - сказано в сообщении министерства.

"Стрельба крылатыми ракетами "Вулкан", "Гранит" и "Оникс" с их штатных носителей морского и берегового базирования была проведена по сложной мишенной позиции, имитирующей группировку кораблей условного противника в Беринговом море. По данным объективного контроля, все ракеты успешно поразили заданные цели, на удалении сотен километров от точек пуска", - заявило Минобороны РФ.

"В ходе манёвров продолжается выполнение ряда комплексных ракетных и артиллерийских стрельб, отрабатываются учения по противовоздушной, противолодочной и противодесантной обороне, марш на технике по арктическому бездорожью", - говорится в сообщении.

В понедельник Северный флот сообщил о начале учения по обороне арктических островных территорий РФ. Задействованы до 1800 военнослужащих, до 15 кораблей и подлодок, сообщила пресс-служба Северного флота.