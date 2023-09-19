СВ Бразилии отменили программу модернизации ОБТ "Леопард-1A5BR"

ЦАМТО, 18 сентября. Сухопутные войска Бразилии отменили программу модернизации основных боевых танков "Леопард-1A5BR" в связи с отсутствием приемлемых предложений по поставке запасных частей для ее реализации.

Как сообщает Infodefensa.com, бразильская армия обнародовала свое решение отложить на неопределенный срок выпуск запроса о предложениях через веб-сайт командования логистики (COLOG). В тексте указано, что "запрос о предложениях на модернизацию ОБТ "Леопард-1A5BR" отложен в связи с высоким спросом на детали на международном рынке. Прогнозов по его запуску нет".

По мнению издания, более 200 ОБТ "Леопард-1A5BR", имеющихся в настоящее времени в наличии СВ Бразилия, могут в конечном итоге быть постепенно разобраны для поддержания эксплуатационной готовности минимального парка.

Вывод, к которому пришла бразильская армия в сентябре этого года, аналогичен выводу, сделанному НАТО в конце 2022 года: все имеющиеся танки "Леопард-1A5" должны быть направлены на Украину не только для оснащения бронетанковых сил этой страны, но и в качестве источника запасных частей. Украина была объявлена приоритетом для проектов по ОБТ "Леопард-1".

Другими словами, как сообщает Infodefensa.com, бразильская армия оказалась в незавидном положении, когда имея более 200 ОБТ "Леопард-1A5BR" в рабочем состоянии и с запасом боеприпасов, они могут быть в конечном итоге поэтапно разобраны на запчасти для поддержания минимальной боеготовности оставшихся танков.

Выходом из ситуации могло бы стать соглашение, согласно которому Бразилия продала или передала бы эту бронетехнику Украине с кредитными гарантиями европейских стран под закупку новых ОБТ, однако, учитывая позицию нынешнего президента Луиса Инасиу Лула да Силва, такой вариант представляется крайне маловероятным. Бразильский президент неоднократно демонстрировал завуалированную поддержку России, из-за чего ВВС Нидерландов, к примеру, до сих пор официально не подписали контракт на закупку самолетов KC-390 "Миллениум".

Срок службы парка ОБТ "Леопард-1A5BR" в Сухопутных войсках Бразилии завершается 31 декабря 2027 года, когда истечет контракт с KMW do Brasil.

Справочно:

В рамках подписанного в декабре 2006 года контракта СВ Бразилии получили 269 ед. бронетехники из состава ВС ФРГ, включая 250 ОБТ "Леопард-1A5" (220 – для боевых подразделений и 30 – на запчасти), 7 БРЭМ "Бергепанцер", 4 танковых мостоукладчика "Брюкенлегепанцер Бибер", 4 бронированные инженерные машины "Пионирпанцер" и 4 бронемашины Fahrschulpanzer в конфигурации для подготовки механиков-водителей, а также сопутствующее оборудование. Как сообщалось, 220 ОБТ были отремонтированы KMW и оснащены системой пожаротушения KIDDE-DEUGRA Brandschutzsysteme, УКВ-радиостанцией VRC-120S компании Elbit Systems и переименованы в "Леопард-1A5BR". Программа была выполнена в течение 2009-2012 гг. Восемь БРЭМ M88A1 были безвозмездно переданы ВС Бразилии из состава СВ США в период с 2015 по 2019 гг. Кроме того, в составе СВС имеется 14 БРЭМ M578.