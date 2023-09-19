ВС Марокко намерены приобрести систему береговой обороны

ЦАМТО, 18 сентября. Сухопутные войска Марокко планируют приобрести систему береговой обороны с дальностью стрельбы до 300 км, которая позволит защитить исключительную экономическую зону (ИЭЗ) страны.

Как сообщает Defensa.com, береговая линия Марокко простирается на 3500 км, включая 500 км в Средиземном море и около 3000 км – вдоль Атлантического океана.

На текущий момент командованию ВС Марокко представляется оптимальным вариантом закупка системы береговой обороны израильского производства. Кроме того, оценивались возможности комплексов китайской и турецкой разработки. Командование артиллерией уже внесло необходимые изменения в штатную структуру для создания подразделения береговой обороны. Оно будет готово приступить к подготовке расчетов, как только будет выбрана система, соответствующая установленным требованиям.

Среди израильских вариантов оцениваются система "Си Брейкер" компании Rafael Advanced Defense Systems Ltd. и "Блю Спир" совместной разработки IAI (Israel Aerospace Industries) и сингапурской ST Engineering. Обе системы являются современными средствами поражения морских и береговых целей на дальностях до 300 км.

По оценке экспертов Defensa.com, из двух систем ВС Марокко могут предпочесть "Си Брейкер". ПКР оснащена элементами искусственного интеллекта и усовершенствованной тепловизионной ГСН, адаптированной для поражения как морских, так и наземных целей, стационарных так и движущихся. Кроме того, в состав системы входят мобильные пусковые установки, разработанные Rafael для ЗРК SPYDER, что также заинтересовало ВС Марокко.

Система CM-302 (YJ-12B) китайского производства уже несколько лет оценивается ВС Марокко. В отличие от израильских систем, в ней используется сверхзвуковая ракета. Китайская ракета может развивать скорость до 3М и сохраняет сверхзвуковую скорость на всей траектории. Кроме того, полет осуществляется на малой высоте, чтобы избежать обнаружения РЛС.

Тем не менее, приобретение этой системы Алжиром в 2022 году может отрицательно повлиять на решение ВС Марокко и, вероятно, исключит ее из списка потенциальных вариантов.

Что касается системы "Барбарос" турецкой компании Roketsan, то в ней используются ракеты "Атмака" и "Чакир". Батарея береговой обороны "Барбарос" позволяет произвести пуск 4 ракет "Атмака" или 6 ракет "Чакир". Дальность стрельбы "Атмака" составляет 220 км, а "Чакир" – 150 км. Обе ракеты имеют несколько режимов наведения, включая активное радиолокационное наведение, тепловизионное наведение или их комбинацию. Обе ракеты развивают высокую дозвуковую скорость и способны передавать данные по сети.

В настоящее время для обеспечения безопасности побережья командование ВС Марокко использует средства ВМС и ВВС. Однако создание подразделения береговой обороны позволит более эффективно контролировать территориальные воды, исключительную экономическую зону и прибрежные регионы.