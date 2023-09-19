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Военное обозрение

Сухопутные войска НОАК представили первый принятый на вооружение ударно-разведывательный беспилотник KVD002

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Источник изображения: topwar.ru

Сухопутные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) представили первый боевой беспилотник KVD002, официально принятый на вооружение. Об этом сообщает китайская пресса.

Как сообщается, KVD002 предназначен для ведения разведки, а также поддержки боевых действий на поле боя. В заявлении Минобороны КНР говорится, что данный беспилотник должен значительно расширить возможности Сухопутных войск НОАК не только в ведении разведки, но при уничтожении наземных целей. Кроме того, он способен действовать совместно с вертолетами армейской авиации.

Беспилотник может взаимодействовать с вертолетами в боевых операциях. Он способен обеспечивать разведку на поле боя и огневую поддержку вертолетных подразделений, а также может направлять ударные вертолеты к целям

- говорится в заявлении.

KVD002 несет на себе разведывательную аппаратуру, размещенную на фюзеляже и две высокоточных ракеты AR-1 класса "воздух - поверхность" на подкрыльевых пилонах. Способен находиться в воздухе длительное время и поражать наземные объекты, включая движущиеся. Характеристики не раскрываются, но по данным из открытых источников, KVD002 разработан на базе Caihong-4 (CH-4), который был способен нести полезную нагрузку весом 350 кг и находиться в воздухе по 30 часов, перемещаясь со скоростью 150-180 км/час.

Беспилотник был представлен в рамках 6-й вертолетной выставки, стартовавшей 14 сентября в Тяньцзине на севере Китая. По мнению китайских военных экспертов, беспилотник способен оказать большую помощь Сухопутным войскам именно в плане разведки, длительное время находясь над районами боевых действий.

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Страны
Китай
Продукция
HJ-10
СН-4
Проекты
БПЛА
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