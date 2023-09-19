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ТАСС

Минобороны РФ сообщило об учениях по защите коммуникаций Севморпути

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Гвардейский ракетный крейсер "Варяг"
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

В маневрах принимают участие порядка 10 тыс. военнослужащих и более 50 единиц боевой техники

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Тихоокеанского флота в акватории Чукотского и Берингова морей и на полуострове Чукотка проводят учения по защите коммуникаций Севморпути под руководством главкома Военно-морского флота Николая Евменова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В акватории Чукотского и Берингова морей, а также на полуострове Чукотка продолжается тактическое учение сил (войск) тихоокеанского флота "Финвал-2023" по защите коммуникаций Северного морского пути. Учение проводится под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова. В нем задействованы войска и силы Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что в учениях принимают участие порядка 10 тыс. военнослужащих и более 50 единиц боевой техники, в том числе надводные корабли и суда обеспечения, подводные лодки, самолеты и вертолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также колесная и гусеничная бронетехника высокой проходимости.

Первым эпизодом учений стало выполнение боевых упражнений по поражению группировки кораблей в северо-восточной части Берингова моря. "Нанесение ракетного удара отработали экипажи гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и атомного подводного ракетного крейсера "Томск", а также берегового ракетного комплекса "Бастион", - отметили в Минобороны.

Также была проведена стрельба крылатыми ракетами "Вулкан", "Гранит" и "Оникс" с их штатных носителей морского и берегового базирования по мишеням, имитирующим группировку кораблей условного противника в Беринговом море. По данным объективного контроля, все ракеты успешно поразили заданные цели, на удалении сотен километров от точек пуска.

В военном ведомстве добавили, что в ходе маневров продолжается выполнение ряда комплексных ракетных и артиллерийских стрельб, отрабатываются учения по противовоздушной, противолодочной и противодесантной обороне, марш на технике по арктическому бездорожью. "Все эпизоды учения носят оборонительный характер и предназначены для совершенствования подготовки сил и войск для действий на северо-восточных рубежах России", - заключили там. 

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